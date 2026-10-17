БАФ-2026: эксперты обсудили, как вытеснить инфомошенников с рынка бизнес-услуг

VI Большой академический форум (БАФ) впервые прошел в трехдневном формате и на нескольких площадках. Форум, который участники и спикеры все чаще называют «московским ПМЭФ», стартовал 29 сентября в Агентстве общественных проектор – одной из структур Правительства Москвы и продолжил работу ещё два дня к РЭУ им. Г.В. Плеханова и Госдуме. Организатором выступает Союз пиарщиков России и лично его председатель Мария Тарханова при поддержке ТПП РФ .



Мероприятие собрало более 3500 участников и свыше 100 СМИ. Главная тема 2026 года — «Новая модель взаимодействия бизнеса, науки и государства» .



В рамках секции «Инфомошенничество в сфере бизнеса» эксперты обсудили, как институты доверия вытесняют рынок пустых обещаний — от налоговой реформы до защиты интеллектуальной собственности.



Модератором секции выступила Мария Редекоп — заместитель председателя Союза пиарщиков России, глава европейского зарубежного представительства Союза, владелец международного digital & PR агентства «Topbrand», основатель и главный редактор международного журнала «Topbrand Magazine».



Что обсуждали



Илья Листопадов, руководитель рабочей группы Комиссии по цифровым и инновационным технологиям ТПП РФ, директор АДКБ «Я Лидер», представил тему «Экспертиза как валюта: как институты доверия вытесняют рынок пустых обещаний». Его позиция — не иллюзия скорого исчезновения «серого» рынка, а стратегия его вытеснения:



«Рынок пустых обещаний, к сожалению, еще не скоро исчезнет. Но его можно вытеснить, создавая ответственный бизнес — как это делаем мы. Когда у рынка есть ориентиры, когда есть площадки, где экспертиза подтверждается публично, — серый сегмент теряет почву. Он не может конкурировать с теми, кто отвечает за свой результат».



Листопадов также сформулировал конкретный маркер подлинности эксперта:



«Реальный эксперт говорит не „я сделаю тебя богатым“, а „вот моя методология, вот мои кейсы, вот мои результаты, вот мои ошибки“. Ошибки — это тоже маркер подлинности».



Эльвира Митюкова, кандидат экономических наук, член Комиссии по профессиональным квалификациям при Нацсовете при Президенте РФ, консультант по налогам и трудовому праву в Государственной Думе, привела конкретные цифры грядущей реформы цифрового рубля:



«С сентября 2026 года цифровым рублём можно платить зарплату: за перевод денег сотрудникам работодатель не заплатит ничего. А в следующем году заплатит всего 1 рубль за распоряжение (минимум 15 рублей за реестр) — для компании со штатом в 50 человек это копейки по сравнению с комиссией за безналичные платежи. Оплата товаров и услуг для бизнеса обойдётся в 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за операцию — при типичном эквайринге в 1,5–3% это прямая экономия до 30 тысяч рублей на каждом миллионе выручки. Обязанность принимать цифровые рубли легла на торговые компании с выручкой от 120 млн рублей».



Екатерина Кузнецова, основатель и CEO агентства стратегических коммуникаций AVELA, сертифицированный профайлер с 20-летним опытом в PR и медиааналитике, заострила внимание на «черном ящике» восприятия:



«Между тем, что бизнес сказал, и тем, что человек в результате сделал, находится восприятие. Мы привыкли измерять охваты и конечные действия, но гораздо реже исследуем, что человек понял, запомнил и с чем связал бренд. Между тем именно в этом пространстве могут находиться потерянные смыслы, репутационные риски, новые сценарии потребления и точки роста бизнеса».



Галина Павлова, управляющий партнёр ООО «Проектный юрист», практикующий юрист с 20-летним опытом в корпоративном и цифровом праве, сформулировала позицию предельно жестко:



«Интеллектуальная собственность — это не формальность и не набор документов. Это актив, который либо работает на автора, либо против него. Защитить знания можно только системно: через фиксацию авторства, товарный знак, ноу-хау, договоры и аккредитацию программ.

И здесь интересы автора и потребителя совпадают: там, где продукт защищён, рынок очищается от инфомошенников, а добросовестный создатель получает статус, инвестиции и доверие. Наша задача — выстраивать эту систему до запуска продукта, а не после конфликта».



Евгений Быков, основатель типографии «Идеалист», говорил о выживании в новой реальности:



«Автоматизация и ИИ — это уже не про будущее, а про выживание бизнеса сегодня. Компания, где собственник видит цифры в реальном времени, а рутину забирают ИИ-ассистенты, принимает решения быстрее и ошибается дешевле».



Контекст события



БАФ проводится с 2022 года. Пять предыдущих форумов прошли в стенах ведущих государственных университетов и Московского центра качества образования. Участниками становились губернаторы, топ-менеджмент крупнейших банков, политическая и бизнес-элита. В 2026 году форум расширил географию, стал трехдневным, а его повестка вышла за рамки инфобизнеса — в фокусе оказались взаимодействие бизнеса, науки и государства, кадровый потенциал и защита рынка от недобросовестных практик.



Как отметила организатор форума, председатель Союза пиарщиков России и заместитель председателя Комиссии по инвестициям в инновационное предпринимательство при ТПП РФ Мария Тарханова, «БАФ создает пространство, в котором бизнес, наука и государство могут не просто обменяться мнениями, а выработать совместные решения. Когда «инфомошенничество в сфере бизнеса» из маргинальной темы становится предметом отдельной секции на главной отраслевой площадке, сигнал очевиден: рынок устал от пустых обещаний. И, как показал БАФ-2026, ответ формируется не запретами, а созданием инфраструктуры доверия — публичной верификацией экспертизы, капитализацией знаний и честным разговором о собственных ошибках».