История одного перевозчика: гендиректор «Деловых Линий» Фарид Мадани рассказал, как создавалась большая компания

Четверть века назад компания «Деловые Линии» выглядела как типичный стартап начала 2000‑х, говорит генеральный директор перевозчика Фарид Мадани: небольшой офис в Петербурге, минимум ресурсов и ноль собственного транспорта. Рейсы собирали «вручную» — через личные договоренности с водителями на стоянках, где цену могли обсуждать между делом, а графики держались на доверии. Про цифровые сервисы, трекинг и прозрачные SLA тогда почти никто не говорил — рынок грузоперевозок был рыхлым и непредсказуемым.

Со временем, отмечает Фарид Мадани, «Деловые Линии» сделали ставку на порядок: начали наращивать автопарк, стандартизировать процессы, выстраивать терминальную сеть, вкладываться в ИТ и контроль качества. Важный перелом произошел не в один день — масштаб «вырос» постепенно, когда перевозки перестали быть набором отдельных рейсов и превратились в экосистему. Расширение географии, запуск авиа и экспресс-направлений, выделенные фуры, ж/д маршруты и международные отправки каждый раз требовали не «добавить услугу в прайс», а заново проектировать инфраструктуру и обучать команды. Сегодня «Деловые Линии» доставляют грузы в тысячи населенных пунктов и работают по десяткам зарубежных направлений.

Раньше рост часто достигался количеством: больше машин, больше филиалов — больше выручки. Теперь иначе. Как отмечает топ-менеджер «Деловых Линий», прибавить 10% для крупного игрока означает не расширить колонну, а повысить управляемость: автоматизировать планирование, сократить простои, точнее прогнозировать спрос, синхронизировать склад и транспорт. Отсюда и логика тарифов: подозрительно низкая ставка обычно прячет урезанный сервис и перенос рисков на клиента, а устойчивый тариф дает перевозчику возможность обновлять парк, развивать логцентры и ИТ.

Острая боль отрасли — люди, особенно водители. Но, как рассказал Фарид Мадани, «Деловые Линии» решают вопрос не только индексацией, но и адаптацией: наставники, обучение, понятные правила и траектории роста. Параллельно меняется международная карта: потоки смещаются на Восток и Юг, но узкие места — погранпереходы и инфраструктура — диктуют новые требования к маршрутизации.

Следующий технологический рывок задает электронный документооборот: ЭПД и электронные накладные становятся нормой, а далее системы будут не просто выполнять операции, а помогать принимать решения — предсказывать загрузку, выбирать маршруты и предупреждать сбои. И в этой модели «Деловые Линии» все больше выступают как транспортно‑логистический оператор, где инфраструктура, данные и технологии соединены в единую управляемую систему.