История одного перевозчика: гендиректор «Деловых Линий» Фарид Мадани рассказал, как создавалась большая компания

Экономика
28 сентября 2026

Четверть века назад компания «Деловые Линии» выглядела как типичный стартап начала 2000‑х, говорит генеральный директор перевозчика Фарид Мадани: небольшой офис в Петербурге, минимум ресурсов и ноль собственного транспорта. Рейсы собирали «вручную» — через личные договоренности с водителями на стоянках, где цену могли обсуждать между делом, а графики держались на доверии. Про цифровые сервисы, трекинг и прозрачные SLA тогда почти никто не говорил — рынок грузоперевозок был рыхлым и непредсказуемым.

Со временем, отмечает Фарид Мадани, «Деловые Линии» сделали ставку на порядок: начали наращивать автопарк, стандартизировать процессы, выстраивать терминальную сеть, вкладываться в ИТ и контроль качества. Важный перелом произошел не в один день — масштаб «вырос» постепенно, когда перевозки перестали быть набором отдельных рейсов и превратились в экосистему. Расширение географии, запуск авиа и экспресс-направлений, выделенные фуры, ж/д маршруты и международные отправки каждый раз требовали не «добавить услугу в прайс», а заново проектировать инфраструктуру и обучать команды. Сегодня «Деловые Линии» доставляют грузы в тысячи населенных пунктов и работают по десяткам зарубежных направлений.

Раньше рост часто достигался количеством: больше машин, больше филиалов — больше выручки. Теперь иначе. Как отмечает топ-менеджер «Деловых Линий», прибавить 10% для крупного игрока означает не расширить колонну, а повысить управляемость: автоматизировать планирование, сократить простои, точнее прогнозировать спрос, синхронизировать склад и транспорт. Отсюда и логика тарифов: подозрительно низкая ставка обычно прячет урезанный сервис и перенос рисков на клиента, а устойчивый тариф дает перевозчику возможность обновлять парк, развивать логцентры и ИТ.

Острая боль отрасли — люди, особенно водители. Но, как рассказал Фарид Мадани, «Деловые Линии» решают вопрос не только индексацией, но и адаптацией: наставники, обучение, понятные правила и траектории роста. Параллельно меняется международная карта: потоки смещаются на Восток и Юг, но узкие места — погранпереходы и инфраструктура — диктуют новые требования к маршрутизации.

Следующий технологический рывок задает электронный документооборот: ЭПД и электронные накладные становятся нормой, а далее системы будут не просто выполнять операции, а помогать принимать решения — предсказывать загрузку, выбирать маршруты и предупреждать сбои. И в этой модели «Деловые Линии» все больше выступают как транспортно‑логистический оператор, где инфраструктура, данные и технологии соединены в единую управляемую систему.

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