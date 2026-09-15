Хлои Кардашьян расширяет присутствие своей всемирно признанной коллекции ароматов, созданной совместно с Luxe Brands, в сети Sephora

Всемирно известная Хлои Кардашьян продолжает стремительно развивать свой парфюмерный бизнес: 14 сентября 2026 года ее коллекция ароматов официально появится в сети Sephora. В рамках партнерства с Luxe Brands это масштабное расширение розничного присутствия сделает роскошную коллекцию ароматов Хлои — XO Khloé, Almost Always и недавно представленный XO BLUE — доступной покупателям сети Sephora в США и Канаде.

Запуск знаменует собой важнейшую веху в развитии бренда, укрепляя позиции Кардашьян как одной из ведущих фигур мировой индустрии красоты. Продукция бренда будет представлена в 1300 магазинах Sephora US и Sephora Kohl на территории США, а в Канаде Sephora станет эксклюзивным ритейлером ароматов Khloé Kardashian Fragrances.

Этот выход на североамериканский рынок в партнерстве с Sephora станет стратегическим плацдармом для быстрого международного расширения и позволит сформировать модель для дальнейшего продвижения коллекции ароматов на наиболее динамично развивающихся рынках индустрии красоты в мире, включая Мексику, Бразилию, Индию и ключевые рынки Азии. Используя развитую розничную инфраструктуру Sephora и широкое присутствие бренда в медиапространстве США и Канады для подтверждения потребительского спроса, LUXE Brands и Хлои Кардашьян смогут воспользоваться растущим в всем мире интересом к парфюмерии премиального сегмента.

«Sephora — это культовое место для знакомства с миром красоты, и я невероятно рада представить свою коллекцию ароматов покупателям сети, — поделилась Хлои Кардашьян. — Создание этих ароматов стало для меня глубоко личным путешествием. Я хотела создать коллекцию, каждый аромат которой способен перенести в другой мир и подарить незабываемые впечатления, а Sephora — идеальный партнер, который поможет рассказать эту историю».

«Выход коллекции ароматов Хлои в Sephora будет сопровождаться комплексной медиакомпанией с охватом 360 градусов во всех ключевых точках взаимодействия с потребителями — от платной рекламы в социальных сетях и цифровых каналах до наружной рекламы и стратегического партнерства со СМИ», — говорит Норин Додж (Noreen Dodge), директор по маркетингу и стратегии LUXE Brands. В рамках кампании будут также задействованы возможности размещения рекламы рядом с популярным развлекательным контентом, включая видеорекламу, сопровождающую новый сезон шоу The Kardashians на Hulu, что позволит широко информировать аудиторию о том, что ароматы Хлои теперь представлены в SEPHORA, повышая узнаваемость коллекции, стимулируя интерес к ней и взаимодействие с брендом.