«Окно в Россию» и борьба с манипуляциями: кто поддержал VI Большой академический форум

Бизнес
20 октября 2026

У масштаба есть алгоритм: единомышленники, партнёры, экосистема. БАФ-2026 прошёл этот путь. «Партнёров стало в десятки раз больше: экспоненты, спонсоры деловых зон, те, кто дарит подарки спикерам», — говорит Мария Тарханова, организатор БАФ, председатель Союза пиарщиков РФ.

Открытие и секции прошли на площадке Агентства общественных проектов — подведомственного учреждения Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, главного партнёра первого дня. «Союз пиарщиков РФ — участник конкурса “ЛИЦА района”. Сегодня они организовали крупнейшее общественное и деловое событие», — сообщил директор Агентства Павел Ермальчук.

Стратегическим партнёром БАФ-2026 стал РЭУ им. Г. В. Плеханова, где прошла крупнейшая секция — «Актуальные проблемы современной психологии в контексте инфобизнеса» о защите человека от манипуляций.

«Союз пиарщиков РФ и РЭУ развивают системное партнёрство: программы допобразования, совместные мероприятия. Мы поднимали вопросы защиты потребителя от манипуляций в инфобизнесе», — поделился Андрей Кошкин, д. полит. н., профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Тема честности на рынке знаний стала сквозной. Для основателя школы «Путь к успеху» Аллы Аргуновой защита от манипуляций начинается в школе: «Нужно с детства учить ставить цель, проверять информацию и отличать реальный результат от красивой упаковки. БАФ- площадка, которая формирует систему поддержки настоящих образовательных продуктов, что так важно в сегодняшнем мире».

Постоянный партнёр Союза — бренд «Философи Профессионал» преподнёс спикерам наборы продукции. «Мы несколько лет партнёр БАФ: важно не только производить качественный продукт, но и обучать косметологов», — объяснила Виктория Кузьмина, основатель бренда.

Платформа «Список» присоединилась, чтобы отделять полезные события от пустышки.
«Благодаря таким событиям, как БАФ, рынок инфобизнеса очищается от некачественных продуктов», — объяснила Елена Чечулина, основатель платформы.

Бренд Zenerex стал спонсором деловой зоны.


«Участие — возможность представить интеллектуальной аудитории разработки в сфере здоровья и красоты», — объяснил Ваагн Матевосян, основатель Dr.M, врач-гастроэнтеролог.

Дизайнер Елена Михеева считает ценностью форума вывод на свет тем, которые были на периферии: «Внутренний мир человека, ресурсность, смыслы и ответственность за собственную жизнь. В школах упор только на ментальное образование, а внимание к духовному и психическому образованию крайне важно».


Санаторий «Росанта» обеспечил форум водой. «Забота о здоровье начинается с чистой воды. Мы отвечаем за физическое благополучие гостей, а организаторы БАФ — за здоровое развитие рынка инфобизнеса», — отметил главный врач Вячеслав Милов.

Компания URBAN DYNAMICS (безопасное вождение) увидела параллель со своей работой: «Важно не действовать на эмоциях, оценивать риски и принимать решения осознанно», — подчеркнул Игорь Орехов.

«Партнёрство с БАФ — шаг к цивилизованному рынку: важно отделять доказательные методики от маркетинговых обещаний», — заявила сооснователь клиники Bellander Виктория Ронзина.

«Медицина должна строиться на знаниях, ответственности и качестве, а не на громких обещаниях», — Алексей Калинин, гендиректор стоматологии ComplexDenta.

Руководитель компании «Кристалл» Сергей Королев видит в форуме площадку для воплощения идей: «Интересно объединять производственный опыт с новыми идеями и людьми».

Для основателя beauty-бренда BYHO Юлии Байхо участие — продолжение философии ответственности: «В основе бизнеса должны стоять реальные результаты и доверие потребителя».

Типография «Идеалист» стала генеральным партнёром, представив календарь с ИИ, способный презентовать продукцию и отрабатывать возражения. «Привычная печатная продукция превращается в инструмент продаж, работающий круглосуточно», — объяснил CEO «Идеалиста» Евгений Быков.

Ретритный центр «AURUM» соединяет заботу о человеке с развитием территории. «Важно не только говорить о переменах, но и участвовать в них.
В конце октября планируем круглый стол с лидерами туротрасли и властью республики», – владелец Юлия Погребинская.

Совладелец апарт-отелей PAGE20 и ОКНО Сюзанна Мартиросян говорит, что русский стиль — способ прожить культуру изнутри: «Пётр Первый прорубил окно в Европу — мы открываем окно в Россию. Мы первыми в сегменте бутик-отелей перевели путь гостя в цифру: 3D-туры, цифровой аватар, чат-бот».

«Мы не первый раз партнёры Союза пиарщиков. Но БАФ несравним по масштабу: быть партнёром — значит внести вклад в борьбу с мошенничеством в информационном пространстве», — сказал Андрей Печий, директор студии печати Wasabi.

Партнёрами стали организации, для которых поддержка БАФ — не строчка в отчёте, а продолжение миссии: от очистки рынка инфобизнеса до возвращения доверия к профессиям.

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