Абу-Даби инвестирует в новое поколение музыкальных талантов, создавая специализированное учреждение для Молодежного оркестра Абу-Даби 

Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил о создании специализированного учреждения для Молодежного оркестра Абу-Даби. Новое учреждение станет неотъемлемой частью музыкальной и театрально-концертной жизни Абу-Даби, способствуя реализации культурной стратегии эмирата, направленной на расширение доступа к высокому уровню художественного образования и создание динамично развивающейся культурной экосистемы будущего. Оно предоставит начинающим молодым музыкантам возможность бесплатно обучаться по музыкальным образовательным программам мирового уровня.

Новое учреждение с концертным залом Молодежного оркестра Абу-Даби на 600 мест и 18 помещениями для репетиций и индивидуальных занятий, которое откроется в январе 2027 года в районе Мина Заид (Mina Zayed, MiZa), обеспечит условия профессионального уровня для совместного музицирования. Уже открыт прием в первую группу из 100 учащихся в возрасте от 6 до 9 лет. В последующие годы программа будет способствовать развитию молодых музыкантов посредством обучения как западной классической музыке, так и арабским музыкальным традициям. В течение первого года реализации программы также будут созданы дополнительные музыкальные ансамбли для учащихся с более высоким уровнем подготовки

Программа обеспечит молодым жителям эмирата возможности для долгосрочного музыкального развития, совершенствования навыков и последовательного повышения уровня мастерства.

Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, заявил: «Молодежный оркестр Абу-Даби — это важная инвестиция в наше будущее и свидетельство нашего стремления сделать культуру и творчество доступными для всех. Предоставляя бесплатный доступ к музыкальным образовательным программам мирового уровня, мы создаем для молодёжи возможности раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал и на протяжении всей жизни пользоваться преимуществами, которые дарит музыка. Помимо развития исполнительского мастерства, музыка воспитывает дисциплину, умение работать в коллективе, творческое мышление и уверенность в себе — качества, которые способствуют всестороннему развитию личности, обогащают жизнь местных сообществ и помогают формировать более динамичное общество.

Молодежный оркестр Абу-Даби станет одновременно площадкой для раскрытия новых талантов и краеугольным камнем развивающейся культурной экосистемы эмирата. Абу-Даби продолжает укреплять свои позиции в качестве мирового центра культуры и творчества, а также города музыки в Сети творческих городов ЮНЕСКО. Подобные учреждения гарантируют следующему поколению широкие возможности участвовать в культурной жизни, вносить в нее свой вклад и определять наше культурное будущее, сохраняя при этом богатые музыкальные традиции, составляющие важную часть нашего наследия».

Проект здания был разработан покойным Фрэнком Гери (Frank Gehry), одним из пионеров современной архитектуры, который также является автором проекта недавно анонсированного учреждения исполнительского искусства Dar al Funoon Abu Dhabi. Среди других архитектурных проектов Фрэнка Гери в Абу-Даби — будущий музей Гуггенхайма в Абу-Даби (Guggenheim Abu Dhabi), расположенный в культурном районе Саадият (Saadiyat).

Создание Молодежного оркестра Абу-Даби отражает последовательную политику эмирата по инвестированию в творческие таланты, расширению участия населения в культурной жизни и развитию исполнительских искусств, способствуя личностному росту и укреплению общественных связей посредством творческого самовыражения.