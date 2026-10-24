«Прогресс» уже дома: в Крыму заселили первую очередь микрорайона на 1500 жителей

В Симферополе введена в эксплуатацию первая очередь микрорайона «Прогресс» от ГК «Владоград» — пять кварталов домов переменной этажности, где новоселье справят порядка 1500 человек. Проект реализован с использованием проектного финансирования ВТБ — инвестиции в первый этап строительства составили 3,1 млрд рублей.



ЖК «Прогресс» – это место, где застройщик уделил внимание не только квадратным метрам, но и тому, как будет устроена жизнь за порогом квартиры: безопасные дворы без машин, беговые дорожки у собственного водоема и более 20 000 м² благоустройства и озеленения – все это превращает район в готовую среду для тех, кто выбирает не просто квартиру, а качество жизни для себя и близких на долгие годы.

От первого куба до праздника во дворе — меньше трех лет



10 октября 2023 года на площадке будущего микрорайона между центром Симферополя и аэропортом залили первый куб бетона. Формально — технический этап. Символически — старт большой истории.

Меньше чем через три года, 12 сентября, на этом месте уже звучит музыка, дети бегают с воздушными шарами, а взрослые знакомятся с соседями на организованном застройщиком «Празднике добрососедства». Кульминацией дня стала высадка аллеи хризантем — символичный жест, обозначивший начало нового этапа в жизни территории и новоселов. Теперь у первых жителей есть свое именное место — Аллея первых жителей, связанное с началом истории «Прогресса».

Такой темп для Крыма — показатель надежности девелопера. Первая очередь жилого комплекса уже введена в эксплуатацию и заселена, вторая находится на завершающем этапе строительства, полным ходом идут работы на третьей очереди. Полностью завершить строительство микрорайона площадью более 202 тыс. кв. метров планируют к 2030 году.

Микрорайон, в котором все рядом и все продумано





Главное достоинство «Прогресса» — его концепция. Это не просто набор жилых корпусов, а полноценный 15-минутный город, где жителям не нужно выбирать между спокойной жизнью и развитой инфраструктурой.Локация решает многое. Микрорайон расположен между центральной частью Симферополя и аэропортом, в 20 минутах от площади Ленина и рядом с трассой «Таврида». Удобно добираться на работу, в ТРЦ, по мере возобновления работы аэропорта – встречать гостей.

Инфраструктура для жизни, а не для галочки. В проекте предусмотрены детский сад, магазины, кафе и сервисы, два подземных паркинга, спортивные и детские площадки, велодорожки. Более 27 тыс. кв. метров отведено под озеленение и благоустройство.

Пространство, где хочется остаться надолго. Через весь микрорайон пройдет пешеходный бульвар протяженностью 9 км, появятся просторные дворы с зонами для отдыха, спорта и развития детей, а одной из главных точек притяжения станет благоустроенный водоем. Это редкий для крымских новостроек акцент на прогулочные зоны и воду внутри жилого квартала.

Подтвержденная надежность

За скоростью и масштабом «Прогресса» стоит проверенное партнерство. ВТБ стал первым федеральным банком, который в 2022 году запустил проектное финансирование жилищного строительства в Республике Крым, а ГК «Владоград» стал его первым застройщиком-партнером на полуострове.

Только в первую очередь микрорайона банк инвестировал 3,123 млрд рублей. Это дополнительная гарантия того, что обязательства будут выполнены в установленные сроки — классическая схема проектного финансирования, где деньги покупателей защищены на эскроу-счета, в соответствии с 214-ФЗ.

Не просто сдали дома — создали сообщество

Праздник добрососедства показал главное отличие подхода «Владограда»: застройщик думает не только о том, как передать ключи, но и о том, что будет после. Живое общение с управляющей компанией прямо во дворе, детский праздник, общий флешмоб с флагами, розыгрыши призов и знакомство соседей — так формируется добрососедская культура, которую не купишь вместе с квартирой.

Заселение первой очереди — это только первый завершенный этап большого проекта. Впереди — ввод следующих кварталов, дальнейшее благоустройство и развитие инфраструктуры. Но первые страницы истории «Прогресса» уже написаны — с сотнями семей, для которых слово «Прогресс» теперь означает «дом».