Для грузовых прицепов и полуприцепов начали выпускать новые российские шины

Шинный комплекс KAMA TYRES запустил серийное производство грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин KAMA PRO NT 203 в новом типоразмере 445/45R19.5. Модель предназначена для установки на прицепы и полуприцепы грузовых автомобилей, используемых на магистральных и региональных маршрутах. Расширение размерного ряда позволяет дополнить предложение для различных конфигураций коммерческого транспорта.

При эксплуатации грузовых автопоездов значительная часть нагрузки приходится на прицепную технику. Шины прицепов и полуприцепов должны выдерживать продолжительные рабочие циклы, обеспечивать устойчивость движения и сохранять эксплуатационные характеристики при изменении дорожных и погодных условий. Для транспортных компаний при выборе шин также имеют значение равномерность износа, ресурс каркаса и возможность его повторного использования.

«Современный грузовой транспорт требует комплексного подхода к комплектации автопоезда. Прицепные шины работают под высокой нагрузкой и напрямую влияют на стабильность движения и эффективность перевозки. Расширяя размерный ряд KAMA PRO NT 203, мы продолжаем формировать предложение для разных конфигураций коммерческого транспорта», – отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Одним из факторов, влияющих на срок службы грузовых шин, является распределение нагрузки в пятне контакта с дорожным покрытием. Неравномерное распределение давления может способствовать ускоренному износу отдельных участков протектора, особенно при интенсивной эксплуатации и значительных пробегах. На характер износа также влияют нагрузка на ось, давление в шинах, техническое состояние подвески и условия движения.

В конструкции KAMA PRO NT 203 применяется оптимизированный профиль, способствующий равномерному распределению нагрузки по ширине беговой части. Усовершенствованная конструкция и новая рецептура резиновой смеси позволяют увеличить эксплуатационный ресурс до 20% по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Для коммерческого транспорта существенное значение имеет не только первоначальная стоимость шин, но и затраты на протяжении всего периода их использования. Одним из способов продления жизненного цикла грузовых ЦМК шин является восстановление протектора. При сохранении необходимых характеристик каркаса такая технология позволяет повторно использовать основную конструкцию шины после износа первоначального протектора и сократить потребность в приобретении новой продукции.