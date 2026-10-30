Архитектурная компания Генпро и Школа дизайна НИУ ВШЭ запустили масштабный образовательно-просветительский проект не только для девелоперов, архитекторов и урбанистов, но и для будущих представителей индустрии. Сотрудничество охватит три российских города. Первое мероприятие уже прошло 22 октября в Нижнем Новгороде. Среди гостей – девелоперы, урбанисты, профессорский состав, представители государственных ведомств, известные блогеры и ценители городской среды.

Следующая встреча состоится в ноябре в Санкт-Петербурге, а в декабре пройдет предновогоднее мероприятие в Москве. В 2027 году сотрудничество продолжится в формате серии отраслевых лекториев, объединяющих профессиональное сообщество. В 2027 году сотрудничество получит дальнейшее развитие: архитектурная компания Генпро и Школа дизайна НИУ ВШЭ планируют провести серию отраслевых лекториев для профессионального сообщества и молодых специалистов, а также реализовать совместные специальные проекты.

В центре каждой встречи живой диалог о профессии, современных архитектурных решениях и задачах, с которыми специалисты сталкиваются в работе. Участники смогут узнать, какой путь проходит проект от первоначальной идеи до реализации, как архитекторы и инженеры принимают ключевые решения и какое влияние они оказывают на облик и развитие городов. К обсуждениям присоединятся архитекторы, урбанисты, представители девелоперских компаний и профильных государственных ведомств.

«Для Школы дизайна НИУ ВШЭ и для ее студентов важно постоянно коллаборироваться с индустриальными партнерами и лидерами рынка. Совместные активности по разным направлениям помогают развивать отрасль, а молодые специалисты получают практический опыт на реальных кейсах и взаимодействие с состоявшимися экспертами», — отметил Константин Лавров, директор по комплексным коммуникациям Школы дизайна НИУ ВШЭ.

В рамках программы Генпро подарит 100 экземпляров издания «Внутри города. Искусство архитектурного макета» Школе дизайна НИУ ВШЭ. Издание создано Генпро совместно с издательством TATLIN и продолжает одноименную выставку, автором идеи которой выступил основатель Генпро Даниил Катриченко. Книга знакомит читателей с историей архитектурного макетирования и показывает, как макет из рабочего инструмента архитектора превратился в самостоятельную форму искусства. В ней собраны исторические модели, работы ведущих российских архитектурных бюро и студенческие проекты. В 2026 году издание стало победителем книжной премии «АРХ МОСКВА» в номинации «Лучшее издание по современной архитектуре».

«Для нас архитектура всегда была чем-то большим, чем проектирование зданий. Это работа с будущим, а значит, и ответственность перед теми, кто будет формировать городскую среду через пять, десять или двадцать лет. Мы видим в сотрудничестве с ВШЭ возможность объединить образование, профессиональный опыт и практику, создать пространство для открытого диалога между архитекторами, девелоперами, представителями власти и новым поколением специалистов. Нам важно делиться знаниями, вместе обсуждать задачи, которые стоят перед современными городами, находить новые подходы и развивать идеи, способные в будущем стать реальными проектами», — отметил Даниил Катриченко, основатель Генпро.

Генпро не первый год объединяет профессионалов архитектурной и строительной отрасли в совместных проектах, но партнёрство с университетом в таком формате станет для компании новым опытом. Это возможность сделать профессиональный диалог шире, поделиться практическими знаниями и вместе со студентами, преподавателями, архитекторами, урбанистами и представителями девелоперского сообщества обсудить идеи и решения, от которых зависит будущее наших городов.

Возможно, через несколько лет кто-то из участников этих встреч создаст проект, который изменит облик российского города. И история этого здания начнётся не с чертежа, а с разговора в университетской аудитории.

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Генпро – команда ведущих проектировщиков, архитекторов и инженеров, реализующих проекты полного цикла: от идеи и концепции до согласования с городом и контроля реализации. С 2007 года компания создает жилые, коммерческие и туристические объекты, которые задают новые стандарты среды и формируют современную архитектурную повестку городов и территорий. Всего командой спроектировано более 2,5 млн кв. м. Среди знаковых проектов Генпро – ЖК Начало, небоскреб ОНЕ, ЖК и офис JOIS, БЦ Upside Кунцево, премиальный проект МЫС, Парк «Три вулкана» на Камчатке, туристический комплекс «Рай-Из» в ЯНАО и многие другие.

Фото: пресс-служба компании Генпро