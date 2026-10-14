НПО «Альтернатива» представила два новых вида индикаторных тест-полосок Петритест® для контроля E. coli (БГКП) и КМАФАнМ в исследуемых жидкостях

Бизнес
14 октября 2026

Тест-полоски предназначены для оперативного микробиологического контроля различных жидких образцов и могут применяться для контроля сырья и готовой продукции, технологических процессов, оборудования и производственных поверхностей.

E. coli и колиформные бактерии относятся к важным санитарно-показательным микроорганизмам, а КМАФАнМ используется для общей оценки микробной обсеменённости исследуемого образца.

Главные достоинства новинки — низкая стоимость анализа и быстрое получение результата. Имея стоимость одного теста всего 30 рублей, новинка позволяет получить результат уже через 12–24 часа инкубации при 37 °С. Формат тест-полосок дает возможность упростить проведение исследований и отказаться от трудоёмких классических процедур культивирования микроорганизмов на агаризованных средах.


Новые тест-полоски Петритест® подходят для регулярного биоконтроля и позволяют быстро получать данные, необходимые для оценки санитарного состояния и технологических процессов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Культура

Культурное наследие провинции Шаньси оказалось в центре внимания в Женеве

Общество

Доклад Habitat for Humanity: трое из четырех человек сокращают расходы на предметы первой необходимости, чтобы позволить себе жилье

Мир

Открылась ежегодная конференция Financial Street Forum

Общество

Компания ОТКРЫТИЕ выступила экспертом на IV Форуме «Легендарная Карелия»