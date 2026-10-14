НПО «Альтернатива» представила два новых вида индикаторных тест-полосок Петритест® для контроля E. coli (БГКП) и КМАФАнМ в исследуемых жидкостях

Тест-полоски предназначены для оперативного микробиологического контроля различных жидких образцов и могут применяться для контроля сырья и готовой продукции, технологических процессов, оборудования и производственных поверхностей.

E. coli и колиформные бактерии относятся к важным санитарно-показательным микроорганизмам, а КМАФАнМ используется для общей оценки микробной обсеменённости исследуемого образца.



Главные достоинства новинки — низкая стоимость анализа и быстрое получение результата. Имея стоимость одного теста всего 30 рублей, новинка позволяет получить результат уже через 12–24 часа инкубации при 37 °С. Формат тест-полосок дает возможность упростить проведение исследований и отказаться от трудоёмких классических процедур культивирования микроорганизмов на агаризованных средах.





Новые тест-полоски Петритест® подходят для регулярного биоконтроля и позволяют быстро получать данные, необходимые для оценки санитарного состояния и технологических процессов.