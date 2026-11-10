JOYEE N01: начало глобального серийного производства и старт первых поставок по зарубежному заказу в 2000 автомобилей

28 октября на заводе китайской корпорации FAW в Яньчэне торжественно прошла церемония начала глобального серийного производства JOYEE N01 и первой поставки автомобилей по зарубежному заказу в 2000 единиц. В ходе мероприятия компания Bestune передала африканским клиентам первые 500 автомобилей, что ознаменовало выход JOYEE N01 на мировой рынок.

BESTUNE XIAOMA является флагманским продуктом компании и с момента запуска в 2024 году завоевал признание почти 300 000 пользователей. JOYEE N01 — это обновлённая и улучшенная модель, созданная на основе этого бестселлера с учётом потребностей пользователей, и важный шаг в улучшении пользовательского опыта с глобальной перспективой.

JOYEE N01 продолжает милый дизайн-язык: округлые линии кузова в сочетании с богатой палитрой цветов сразу привлекают внимание молодых семей. Все комплектации оснащены батареями CATL, запас хода превышает 300 км, четырёхдверная конструкция обеспечивает удобный доступ на задние сиденья. В части безопасности, опираясь на более чем 70-летний опыт FAW в автомобилестроении, автомобиль оснащён кузовом из высокопрочной стали, двумя подушками безопасности, системой стабилизации кузова и другим оборудованием. Ожидается, что вывод этой модели на рынки зарубежных стран начнётся поэтапно в четвёртом квартале 2026 года.