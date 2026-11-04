Meiyume представляет BEACON на выставке Cosmopack Asia 2026

Компания Meiyume возвращается на выставку Cosmopack Asia со своим проектом BEACON, который будет представлен на стенде 3-C01. Это интерактивное пространство, посвященное перспективам развития индустрии красоты, призвано помочь брендам выявлять рыночные возможности и реализовывать их благодаря взаимосвязанной глобальной экосистеме компании.

В стремительно меняющейся отрасли понимание будущих тенденций — лишь первый шаг. Посетители BEACON узнают, как Meiyume объединяет аналитические данные, разработку рецептур, упаковочные решения и производство продукции под ключ, помогая превращать первые сигналы рынка в готовые коммерческие продукты.

Аналитика

Все начинается с выявления сигналов, определяющих будущие тенденции. Познакомьтесь с собственной платформой Meiyume Beauty Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая помогает брендам прогнозировать новые модели поведения потребителей и выявлять изменения рынка еще до того, как они станут массовыми.

Инновации

Откройте для себя оригинальные концепции продуктов и новые форматы, призванные создавать значимые конкурентные преимущества и выделять бренды на насыщенном и высококонкурентном рынке косметической продукции.

Устойчивое развитие

Узнайте, как принципы устойчивого развития могут выйти за рамки заявленных намерений и стать неотъемлемой частью самого продукта благодаря новым материалам и более продуманным подходам к упаковке.

Упаковка

Познакомьтесь с новейшими разработками Meiyume в области первичной и вторичной упаковки, а также упаковки для подарков при покупке (GWP) и рекламных материалов для мест продаж (POSM), которые демонстрируют, как продуманный дизайн, функциональность и творческий подход могут повысить привлекательность продукта улучшить впечатления от его использования.

Комплексные решения и производство под ключ [ODM/OEM]

От продуктов для ухода за кожей, вдохновленной концепцией долголетия, и средств для автозагара с уходовыми свойствами до многофункциональной парфюмерии и косметики нового поколения — узнайте, как благодаря комплексным возможностям Meiyume в различных категориях косметической продукции перспективные идеи превращаются в готовые продукты.

Единая глобальная экосистема

На каждом этапе глобальная сеть Meiyume объединяет профессиональный опыт и производственные возможности в различных регионах, помогая брендам ориентироваться в сложных условиях рынка и находить решения, отвечающие их потребностям и амбициям.

Эксклюзивное партнерство Meiyume и Cosmoprof Asia

Посетители также смогут получить эксклюзивный, вдохновленный гурманскими нотами и повышающий настроение ароматический спрей для волос и тела Hair & Body Mist, обогащенный провитамином B5 и представленный в экологичной упаковке в виде аксессуара-подвески, которую можно носить с собой.

Выступления наших экспертов

Помимо работы на стенде, эксперты Meiyume выступят с докладами, чтобы поделиться взглядами на два ключевых фактора, формирующих будущее индустрии красоты, — изменениям нормативно-правового регулирования и устойчивому развитию.

Симпозиум BIFA | 10 ноября, 16:40–17:15

Ян Портер (Jan Porter), руководитель направления устойчивого развития Meiyume

Обзор глобальных условий соответствия нормативным требованиям в 2026 году: регуляторные вызовы, возможности и стратегии для косметической продукции и ингредиентов