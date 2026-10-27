Саммит «Цифровая Россия 2026» обозначил задачи развития российских технологий на международных рынках

Международный межотраслевой саммит «Цифровая Россия 2026» прошел 16 октября в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Участники мероприятия обсудили перспективы развития отечественных технологий, внедрение искусственного интеллекта и робототехники, законодательное регулирование цифровой отрасли и возможности выхода российских компаний на зарубежные рынки. Завершился саммит вручением Национальной бизнес-премии NBA «Технологии и инновации 2026».

В дискуссиях приняли участие представители органов власти, ИТ-компаний, научного и инвестиционного сообществ, отраслевых объединений и международных бизнес-структур. Центральной темой стало изменение подхода к технологическому развитию: от создания собственных решений для внутреннего рынка к формированию конкурентоспособных продуктов, востребованных за пределами России.

От поиска проблем к практическим решениям

Открывая саммит, председатель Комиссии по инвестициям в инновационное предпринимательство Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Светлана Листопадова предложила участникам сосредоточиться не столько на достигнутых результатах, сколько на препятствиях, которые мешают развитию отраслей.

По ее словам, инновации возникают в ответ на конкретные нерешенные задачи, поэтому выступления должны помогать выявлять слабые места в существующих бизнес-процессах, технологиях и механизмах поддержки предпринимательства. Такой подход, отметила модератор, позволит участникам обмениваться не только успешным опытом, но и информацией о трудностях, с которыми сталкиваются компании на разных этапах развития.

Листопадова также поблагодарила членов организационного комитета, участвовавших в подготовке деловой программы. В его состав вошли председатель правления Ассоциации «РУССОФТ» Сергей Вотяков, вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Анна Никитченко, председатель Экспертного совета ТПП РФ по инвестициям в проекты ИИ Валерий Кардашов, президент Альянса бизнес-структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии B2BASEAN Любарто Сартойо Санвирья и директор Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» Илья Листопадов.

Технологический суверенитет и инвестиции в человеческий капитал

Пленарную сессию провел председатель Совета по финансовому рынку и инвестициям, член правления ТПП РФ, общественный представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Владимир Гамза. Он обратил внимание на необходимость ускорения экономического роста и увеличения инвестиций в инновации.

По оценке Гамзы, если темпы роста российской экономики останутся ниже 2% в год, к 2030 году страна рискует переместиться с четвертого на седьмое или восьмое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Для сохранения позиций, подчеркнул он, необходимо развиваться быстрее мировой экономики.

Гамза связал эту задачу с изменением факторов, определяющих конкурентоспособность государств. Если в XIX веке экономическое развитие во многом зависело от переработки сырья, а в XX веке – от промышленного производства и крупных предприятий, то в XXI столетии все большее значение приобретают человеческий капитал и инновационные разработки.

«Впереди будут только те страны, которые вкладывают в инновации огромные ресурсы. Другого варианта нет», – заявил он.

При этом, по словам выступающего, у России есть финансовые возможности для масштабного технологического развития. Объем сбережений в стране он оценил примерно в 230 триллионов рублей. Для направления этих средств в экономику, считает Гамза, потребуется перестроить систему финансового рынка и создать условия для инвестирования в перспективные проекты.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов посвятил свое выступление развитию платформенной экономики и законодательным инициативам в этой области. Он напомнил о необходимости поддерживать новые бизнес-модели и не создавать избыточных препятствий для их внедрения. По его словам, до конца года ожидается второй пакет законодательных мер, посвященных платформенной экономике.

Кирьянов также высказался о необходимости пересмотра подходов к стратегическому планированию. В частности, он предложил уделять больше внимания долгосрочным задачам, выходящим за рамки трехлетнего бюджетного цикла. Отдельной темой стало изменение рынка труда под воздействием технологических преобразований. Депутат отметил, что поиск решений требует постоянного диалога между представителями бизнеса, законодателями и государственными ведомствами.

Председатель правления Ассоциации разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», председатель Координационного совета ассоциаций малого и среднего предпринимательства в сфере искусственного интеллекта, основатель и ректор Национальной академии роботизации и процессной автоматизации NARPA Сергей Вотяков обозначил противоречие, с которым столкнулась ИТ-отрасль. По его словам, развитие нейросетей привело к тому, что искусственный интеллект способен выполнять значительную часть задач по программированию, традиционно поручавшихся начинающим специалистам.

Вотяков отметил, что за последние четыре года российские ИТ-компании сформировали основу технологического суверенитета страны. Вместе с тем на рынке становится сложнее находить организации, обладающие реальными компетенциями и способные самостоятельно создавать сложные технологические продукты. Поэтому дальнейшее развитие отрасли, по его мнению, должно сопровождаться повышением качества разработок и укреплением профессиональных команд.

Председатель Экспертного совета ТПП РФ по инвестициям в проекты искусственного интеллекта, президент AI Global Association и TESLA Alliance Serbia Валерий Кардашов рассмотрел перспективы масштабирования российских технологических компаний в дружественных странах.

Он отметил, что технологический суверенитет предполагает не только способность самостоятельно разрабатывать решения, но и возможность успешно конкурировать с ними на международных рынках. Одним из препятствий для расширения присутствия российских компаний за рубежом Кардашов назвал недостаток интеграторов, которые могли бы обеспечивать внедрение технологий у зарубежных заказчиков.

В качестве одного из возможных механизмов выхода на новые рынки он представил концепцию «технологического коридора доверия», разрабатываемую на площадке ТПП РФ. Ее идея заключается в использовании партнерских связей с одной дружественной страной для последующего продвижения решений в другие государства. На саммите также были представлены российские технологические разработки, которые могут получить международное применение.

Законодательное регулирование искусственного интеллекта

Отдельная часть программы была посвящена правовым вопросам развития ИИ. Модераторами деловой программы выступили директор Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» Илья Листопадов и председатель Союза пиарщиков России, директор Продюсерского центра «Останкино» Мария Тарханова.

Юрист в сфере защиты интеллектуальной собственности, член рабочей группы Государственной думы по товарным знакам, учредитель Центра защиты интеллектуальных прав «Контентус» Дарина Лисецкая рассказала о подходах к формированию законодательной базы для искусственного интеллекта.

Она подчеркнула, что новый закон направлен на поддержку развития технологий ИИ, а не на ограничение их использования. В числе рассматриваемых вопросов – определение статусов суверенных и национальных больших фундаментальных моделей, а также правила обращения с контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.

По словам Лисецкой, положения, касающиеся статусов моделей, маркировки ИИ-контента и информирования пользователей, должны вступить в силу 1 марта 2027 года. Новые требования станут частью формирующейся системы регулирования, призванной определить правила использования соответствующих технологий.

Роботизация: от промышленного оборудования к интеллектуальным системам

Вопросы автоматизации производственных и физических процессов стали еще одним направлением обсуждения. ИТ-директор O2Consulting Павел Потеев представил подход к организации взаимодействия людей и роботов в рамках так называемых гибридных организаций.

По его оценке, такое взаимодействие уже становится частью современной экономики. Одним из факторов, повышающих потребность в автоматизации, выступает сокращение трудовых ресурсов в странах Северного полушария. В этих условиях роботизированные системы могут помочь предприятиям компенсировать нехватку работников и поддерживать экономический рост.

Вместе с тем для широкого распространения робототехники недостаточно только технических разработок. Потеев указал на необходимость согласованной работы научных организаций, регулирующих органов, финансовых институтов и компаний, формирующих спрос на новые решения.

Основатель проекта «Канал про роботов», эксперт компании Qubot Александр Байкин рассмотрел текущее состояние робототехнического рынка. Он отметил, что сегмент промышленной робототехники достиг определенной стадии зрелости, тогда как дальнейшие перспективы связаны в том числе с развитием человекоподобных роботов.

Среди основных препятствий для российской отрасли Байкин назвал недостаточный спрос. Он напомнил, что в 2024 году президент России поставил задачу обеспечить стране вхождение в число 25 государств с наибольшей плотностью роботизации.

По мнению эксперта, российские разработчики могут конкурировать на международном уровне не только за счет оборудования, но и благодаря программному обеспечению, управляющему роботами. Для достижения результата необходима кооперация заказчиков, научных центров, технологических партнеров и государства. При этом заказчик должен четко понимать собственные производственные задачи, научная организация – обеспечивать разработку новых решений, а государство – создавать условия для инвестиций и формирования спроса.

Представитель платформы DAO Tech ПАО «Ростелеком» Андрей Походня рассказал о программном решении, позволяющем сократить время предпроектной подготовки при внедрении роботов. По его словам, продолжительность этой работы может уменьшиться с нескольких сотен часов до 20 минут.

Одной из проблем, осложняющих внедрение автоматизации, Походня назвал неопределенность будущего спроса. Предприятие не всегда может заранее оценить, насколько востребованной окажется выпускаемая продукция через несколько лет, что затрудняет принятие инвестиционных решений. Он также отметил высокий уровень российских программистов и предположил, что в перспективе подписная модель распространится и на робототехнические решения.

Искусственный интеллект: проверка эффективности перед масштабированием

Участники саммита отдельно обсудили переход от экспериментального использования искусственного интеллекта к его полноценному внедрению в работу компаний.

Директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов обратил внимание на значение пилотных проектов. По его словам, прежде чем внедрять технологию в масштабах предприятия, необходимо проверить ее работоспособность в реальных условиях.

Хаханов привел в пример соревнования, которые проводятся в «Сколково» для сравнения возможностей человека и робота. Если несколько лет назад преимущество в таких испытаниях оставалось за людьми, то теперь во многих задачах роботизированные системы демонстрируют более высокую скорость и результативность.

Арт-директор, креативный лидер и специалист по искусственному интеллекту Анастасия Сухинина посвятила выступление использованию ИИ в творческих индустриях. Она обратила внимание на разницу между автоматической генерацией большого количества вариантов и созданием полноценной идеи, которая отвечает конкретным задачам бизнеса или аудитории.

По оценке Сухининой, сокращение числа специалистов в креативной сфере приблизилось к 47%. В этих условиях, подчеркнула она, автоматизация не должна подменять осмысленную работу над содержанием. При использовании новых инструментов необходимо понимать, для кого создается продукт, какую задачу он решает и какой результат должен обеспечить.

Аналитик данных Иван Петров рассмотрел методы оценки эффективности ИИ-проектов при переходе от пилотного запуска к масштабированию. Он отметил, что технических показателей недостаточно для обоснования инвестиций: необходимо подтвердить влияние технологии на реальные результаты бизнеса.

Для этого, по его словам, важно отделять эффект внедрения ИИ от изменений, которые могли бы произойти и без использования новой системы. При принятии решений следует учитывать причинно-следственные связи, экономические показатели и дополнительные метрики, позволяющие контролировать возможные негативные последствия внедрения.

Нейропоиск и агентная коммерция

Изменения в цифровой коммерции и способы взаимодействия потребителей с информацией стали предметом выступления исполнительного директора сервиса 1PS.RU Ирины Шаминой.

Она отметила, что агентная коммерция постепенно переходит из категории перспективных концепций в практическую плоскость. Развитие соответствующих систем может расширить возможности бизнеса и изменить механизмы взаимодействия компаний с покупателями.

Для использования этих возможностей, по мнению Шаминой, необходимо не только внедрять агентные технологии, но и помогать предпринимателям осваивать новые инструменты. Особое значение такая поддержка имеет для малого бизнеса, которому требуется адаптироваться к меняющимся способам поиска товаров и услуг и взаимодействия с потенциальными клиентами.

Инвестиционные проекты и новые технологические решения

Практическая часть саммита была посвящена инвестиционным кейсам и презентации проектов, ориентированных на развитие цифровых технологий.

Модератором блока выступил основатель Клуба инвестиционного нетворкинга, вице-президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Сергей Ореханов. В экспертную группу вошли руководитель направления трансфера технологий Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роберт Васильев и руководитель рабочей группы по управленческой и предпринимательской грамотности, генеральный директор ООО «Консалт Девелопмент» Виталий Коекин.

Свои разработки представили семь участников и команд. Среди них были проект AI Council, представленный Дмитрием Луневским, платформа BRaiN HR Бориса Горштейна, решение «ТАБ: ИИ-Технолог» группы компаний «Технологии и Бизнес», представленное Софьей Весниной, а также ECHO MIND Ярослава Ефремова.

В числе других проектов оказались «Майви» компании «Вертикаль», которую представил Павел Забалуев, TurboHub Анны Надобных и Tessera Владислава Колбасенко. Презентации были включены в программу, посвященную практическому применению технологий и перспективам привлечения инвестиций.

Выход на зарубежные рынки: значение партнерств и локальной адаптации

Международный блок объединил выступления представителей деловых объединений, работающих с рынками Азии и Ближнего Востока.

Президент Альянса бизнес-структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии B2BASEAN, заместитель председателя Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей RAUIE, руководитель инициатив по сотрудничеству АСЕАН Любарто Сартойо Санвирья призвал российские компании выстраивать отношения с зарубежными партнерами на основе практического взаимодействия.

Он обратил внимание на распространенную ошибку при продвижении технологий за рубежом: компании нередко переоценивают собственные представления о востребованности продукта и недостаточно учитывают мнение потенциальных заказчиков. Вместо масштабного выхода на новый рынок Санвирья предложил начинать с узкоспециализированного решения, проверять его в пилотном проекте и расширять присутствие после подтверждения спроса.

Заместитель руководителя Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей по работе с Индией и Шри-Ланкой Лавлиш Танеджа посвятил выступление гармонизации стандартов и совместным инвестициям. Он выступил за расширение сотрудничества российского и индийского бизнеса, в том числе через создание совместных предприятий.

Президент JCI Global Russian Club, эксперт по Ближнему Востоку Бридже Талал рассказал о возможностях продвижения российских ИТ-решений в арабских странах. Он подчеркнул, что для успешной работы в регионе необходимо учитывать местные особенности деловой коммуникации и переговорных процессов.

В качестве одного из подходов к развитию международного бизнеса эксперт предложил разрабатывать отдельные стратегии для каждого рынка, не рассматривая арабские страны как единое направление с одинаковыми условиями работы. Особое внимание Талал уделил Сирии, которую он рассматривает как потенциальный центр развития ИТ-отрасли на Ближнем Востоке.

Соглашения о сотрудничестве и выставочная программа

В рамках саммита состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве. Первое заключили Альянс бизнес-структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии B2BASEAN в лице Любарто Сартойо Санвирьи и Федерация пенчак силат России, от имени которой документ подписал первый вице-президент организации Сергей Шатунов.

Второе соглашение B2BASEAN заключил с Ассоциацией деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер». Подпись от ассоциации поставил ее директор Илья Листопадов.

На протяжении мероприятия для участников работала выставочная зона. Компания Qubot представила робототехнические решения, а Комитет креативных индустрий РАСПП организовал международную фиджитал-выставку, посвященную культурным и природным символам стран БРИКС+.

В экспозиционной программе также участвовал бренд ONIRIX, разрабатывающий архитектурные системы отопления, которые интегрируются в интерьер и рассматриваются не только как инженерное оборудование, но и как часть пространства.

Завершением деловой программы стала церемония вручения Национальной бизнес-премии NBA «Технологии и инновации 2026».

Организатором саммита выступила Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер», соорганизатором стала Комиссия по инвестициям в инновационное предпринимательство Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ.

Стратегическими и официальными партнерами мероприятия стали Совет по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ, Центр стратегических коммуникаций этого совета, рабочая группа по искусственному интеллекту при Совете по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ, Фонд «Сколково», Ассоциация компаний-разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», Международный альянс TESLA, Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта, B2BASEAN, Национальная академия роботизации и процессной автоматизации NARPA, Союз пиарщиков России и Федеральная база инвестиционных проектов.

Партнерами выступили PERMEGI, WASHRITE, «Тайрай», I’M, фабрика елочных игрушек «Коломеев», Craft & Eco Food, дистрибьюторская компания «Воды здоровья» и Дербентский завод игристых вин. В числе партнеров также были основатель бренда ШУ Виктория Кузнецова и художник, модельер и дизайнер Нина Рассен.

Информационную поддержку обеспечили «Экспресс-газета», Melon Rich TV, журналы DOM&Podium, Melon Rich и TOPBRAND Magazine, «Мебельный мир», Finance Times, радио KULT, AMProduction, Союз светских обозревателей, ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, «Ивановский бизнес», ITevents, «ЕвроМедиа», «Техносуверен», Московская медиагруппа, «Техкульт», «Хайтек» и другие издания и площадки.

В ходе саммита участники рассмотрели вопросы технологического развития, регулирования искусственного интеллекта, роботизации, привлечения инвестиций и международного сотрудничества. Обсуждения показали, что дальнейшее продвижение российских разработок зависит не только от качества технологий, но и от способности компаний подтверждать их практическую эффективность, находить платежеспособных заказчиков и адаптировать продукты к требованиям зарубежных рынков.