HIZENERGY сохраняет статус Tier 1 в рейтинге BloombergNEF на фоне ужесточения критериев оценки в IV квартале 2026 года

Компания HIZENERGY в очередной раз вошла в список поставщиков систем накопления энергии категории Tier 1 по классификации BloombergNEF (BNEF) за IV квартал 2026 года на фоне существенного обновления методологии оценки и значительного повышения квалификационных требований к поставщикам систем накопления энергии во всем мире.

Категория Tier 1 в рейтинге BNEF, пользующаяся широким признанием среди финансовых учреждений, владельцев энергетических активов, EPC подрядчиков и институциональных инвесторов во всем мире, опирается на такие критерии, как инвестиционная привлекательность, независимо подтвержденный опыт реализации проектов, техническая надежность и способность обеспечивать стабильные трансграничные поставки. Ужесточение критериев отбора в текущем квартале делает сохранение статуса Tier 1 еще более весомым и убедительным свидетельством возможностей поставщика. Компания HIZENERGY сохранила свой статус Tier 1 благодаря растущему портфелю действующих проектов, прошедших независимую проверку третьими сторонами, подтвержденной инвестиционной привлекательности и развитой глобальной сети поставок и реализации проектов с опорой на региональную инфраструктуру.

Специализируясь на системах накопления энергии для коммерческих и промышленных объектов (C&I), устанавливаемых на стороне потребителя (behind-the-meter), HIZENERGY предлагает флагманскую серию EnerBox и платформы аккумуляторных систем накопления энергии (BESS) с жидкостным охлаждением для различных областей применения: промышленных предприятий, индустриальных парков, объектов с крышными фотоэлектрическими установками, логистических комплексов, зарядных станций для электромобилей, холодильных складов и коммерческой недвижимости. Интегрированные системы обеспечивают сразу несколько потоков создания ценности: сглаживание пиков нагрузки и снижение платы за максимальную потребляемую мощность, энергетический арбитраж на оптовом рынке, максимальное собственное потребление электроэнергии от фотоэлектрических установок, бесперебойное резервное электроснабжение критически важных нагрузок в автономном режиме, стабилизацию напряжения и участие в программах управления спросом и рынках вспомогательных услуг. За счет систем преобразования энергии (PCS) собственной разработки мы предлагаем индивидуально адаптированные решения с управлением, учитывающим специфику объектов, и стратегиями, разработанными под потребности предприятий, что позволяет создавать взаимодополняющие источник дохода и помогает клиентам отложить дорогостоящую модернизацию электросетевой инфраструктуры.

Долгосрочная эксплуатационная надежность остается основополагающим принципом разработки нашей продукции. Вместо краткосрочных рыночных тенденций HIZENERGY отдает приоритет предсказуемости и надежности при реализации проектов — важнейшему требованию владельцев активов и инвесторов. Наша стандартизированная линейка продукции в сочетании с пусконаладочными работами, послепродажным обслуживанием и технической поддержкой на местном уровне позволяет создавать предсказуемые, готовые к финансированию системы накопления энергии, рассчитанные на десятилетия циклической эксплуатации.

В условиях сохраняющейся ценовой нестабильности и циклических изменений в секторе накопления энергии HIZENERGY продолжает поставлять международным партнерам проверенные в реальных условиях эксплуатации, сертифицированные по требованиям безопасности системы накопления энергии для коммерческих и промышленных объектов (C&I), а также предоставлять комплексные услуги на протяжении всего жизненного цикла проектов. Мы тесно сотрудничаем с заинтересованными сторонами во всем мире, чтобы сформировать устойчивую, прозрачную и надежную цепочку поставок систем накопления энергии для коммерческих и промышленных объектов, ускоряя распределение распределенной возобновляемой энергетики и обеспечивая коммерческим и промышленным потребителям гибкие и надежные энергетические мощности.