Завершился спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия»

В онлайн-формате 23 октября состоялся гранд-финал Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия». Итоговая трансляция объединила истории многодетных семей из разных регионов страны, поздравления известных спортсменов, лучшие конкурсные видеоролики и творческие номера.

Фестиваль включал три крупных направления: конкурс семейных видеороликов «Спортивный движ. Вдохнови на спорт», всероссийскую зарядку «Мы в спорте» и семейные забеги «Многодетная миля».

На конкурс «Спортивный движ» поступило более 300 видеозаявок из 61 региона России. Семьи рассказывали о совместных тренировках, спортивных увлечениях и традициях, показывали собственные достижения и делились идеями, способными вдохновить других на активный образ жизни. Во время гранд-финала были объявлены победители конкурса, а также обладатель специального диплома «За верность спортивным традициям».

Ещё более тысячи семей из 55 регионов присоединились к акции «Мы в спорте». Участники проводили совместные зарядки дома, во дворах, парках и на спортивных площадках. Главным результатом акции стали не спортивные показатели, а время, которое дети и родители провели вместе.

Семейные забеги «Многодетная миля» прошли в девяти регионах: Амурской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. На старт вышли более 1,5 тысячи детей и родителей.

Участников гранд-финала поздравила руководитель Объединения многодетных семей города Москвы, руководитель проекта «Многодетная Россия», мастер спорта по боксу и многодетная мама Наталья Карпович.

«Каждая семья показала, насколько важно заниматься физической культурой и спортом, но самое главное — быть большой, сильной и успешной командой. Я горжусь нашими многодетными семьями и уверена, что наш многодетный «спортивный движ» будет продолжаться каждый день», — сказала Наталья Карпович.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Федюнина подчеркнула, что совместная физическая активность укрепляет не только здоровье, но и отношения внутри семьи.

«Совместные занятия спортом — это один из лучших способов сблизить детей и родителей, научить слышать друг друга, вместе радоваться победам и достойно справляться с трудностями. Когда вся семья выходит на старт, это уже большая победа», — отметила Елена Федюнина.

К участникам фестиваля также обратились олимпийские чемпионы и многодетные родители Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они назвали семью самой главной и важной командой в жизни человека и отметили, что спорт помогает родителям и детям становиться ближе друг к другу.

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Юлия Гущина сравнила повседневную жизнь многодетных родителей с большой спортивной дистанцией.

«То, как вы в круговороте семейных дел успеваете бегать, тренироваться и растить троих, четверых, пятерых детей, — это настоящий спринт и лучший рекорд. Вы показываете, что большая семья — это не усталость, а бесконечная энергия и счастье», — сказала Юлия Гущина.

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой поздравил победителей и поблагодарил родителей, которые находят время для занятий спортом и воспитывают детей собственным примером.

«Для меня сила человека — в том, чтобы отвечать за свои поступки, поддерживать и защищать близких. Побеждать всегда приятно, а знать, что рядом свои, — ещё важнее», — отметил Александр Липовой.

Финальное напутствие многодетным семьям передал чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Воспитание детей — процесс нелёгкий, однако очень увлекательный, и результаты всегда превосходят ожидания. Сила России — в её семьях. Сила России и её будущее — в многодетной семье, в любви, где царят понимание и терпение», — подчеркнул Николай Валуев.

В программу гранд-финала вошли конкурсные ролики семей, кадры региональных забегов и зарядок, архивная история спортивной династии, поздравления почётных гостей и концертные номера.

Организаторы отметили, что завершение фестиваля должно стать не финишем, а новым стартом для семей, которые продолжат вместе выходить на пробежки, заниматься на спортивных площадках, осваивать новые дисциплины и создавать собственные традиции активного семейного досуга.

Организаторами фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» выступили Объединение многодетных семей города Москвы и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.