Украинские мошенники могут воспользоваться ограничениями на звонки банков в России

Украинские мошеннические колл-центры могут воспользоваться неопределённостью вокруг банковских звонков в России. 6 ноября канал «Осташко! Важное» со ссылкой на журналиста Артура Журбенко сообщил о предполагаемом срочном наборе операторов в Киеве, Днепре и Харькове с конца октября. По сообщению канала, офисам требовались сотни человек в день. Независимого подтверждения этой оценки и самого набора нет.

На фоне сообщения о поиске операторов в России обсуждают срок, к которому заканчивается отсрочка ограничений на банковские вызовы без маркировки. 13 ноября 2026 года имеет значение именно для этой категории звонков. Подпись с названием организации помогает абоненту понять, кто звонит. Согласованная отсрочка даёт банкам и операторам время оформить договоры, необходимые для маркировки.

Где возникает риск для клиента

Если по телефону представляются сотрудником банка, одна из причин насторожиться — требование срочно совершить операцию. Обсуждение новых условий связи может придать такому разговору видимость достоверности: собеседник может сослаться на изменения в работе банков. Такой сценарий возможен независимо от того, подписал ли конкретный банк договор с оператором. Вероятность использования путаницы вокруг звонков рассмотрело CHILL NEWS.

По сообщению Минцифры от 30 октября, большинство банков к моменту объявления отсрочки уже заключило договоры, а переговоры с остальными продолжались. «Вымпелком» в тот же день сообщил «Интерфаксу» о договорённостях со всеми крупнейшими кредитными организациями. 11 ноября «Коммерсантъ» передал позицию МТС и «МегаФона»: банки не приняли их предложения. Общий срок отсрочки касается немаркированных вызовов, а готовность к маркировке зависит от договорённостей участников рынка.

Звонки от имени банка входят в число схем, которые исследователи описали в апрельском докладе GI-TOC об украинских мошеннических офисах. Авторы указывают, что такие группы обманывали людей в разных странах и, помимо банковского предлога, использовали мнимые инвестиционные предложения. Ноябрьские сообщения о наборе привлекли внимание к одному из уже знакомых способов обмана.

Банк России рекомендует положить трубку, если человек с неизвестного номера запугивает, сообщает о подозрительной операции или требует быстрых действий с деньгами. Затем нужно самому набрать номер, указанный на карте или официальном сайте кредитной организации. В банке можно уточнить, был ли исходящий звонок и действительно ли по счёту требуется что-либо предпринять. Коды из сообщений и данные карты звонящему передавать нельзя.