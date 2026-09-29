Пушкарев: Новые правила снегосвалок на Крайнем Севере — это прорыв, который даст северным бюджетам свободу манёвра

24 сентября 2026 года принято постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.09.2026 № 98406, которое вносит долгожданные изменения в СанПиН 2.1.3684-21. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отменяется обязательное водонепроницаемое покрытие и обвалование снегосвалок сплошным земляным валом — если снег не содержит противогололёдных реагентов.



Проще говоря: северным городам и посёлкам больше не придётся строить дорогостоящие бетонные «чаши» и валы для обычного чистого снега. Это не просто поправка в санитарные правила — это реальная возможность высвободить значительные средства в бюджетах северных территорий.



«Это долгожданное и крайне важное решение. Раньше СанПиН мерил всех одной линейкой, и северные регионы были вынуждены возводить сложные, дорогостоящие снегосвалки с водонепроницаемым покрытием и земляными валами. Но наш северный снег — чистый, без химических реагентов. Теперь его можно складировать на простых площадках. Это позволит сэкономить огромные бюджетные средства и направить их на развитие территорий, на реальные нужды людей — дороги, школы, больницы, благоустройство», — заявил сенатор Российской Федерации Владимир Пушкарев.



Он подчеркнул, что инициатива два года плотно прорабатывалась с Правительством и арктическими регионами. «Мы шли к этому шаг за шагом, снимали возражения, искали баланс. И добились. Уверен, это решение даст мощный импульс развитию северных городов и посёлков — от Мурманской области до Ямала и Чукотки», — отметил сенатор.



При этом экологические требования сохранены: складировать можно только снег, не содержащий противогололёдные реагенты. «Это разумный баланс между экономией и заботой об Арктике. Север получил не поблажку, а справедливое правило — под его реальные условия», — резюмировал Владимир Пушкарев.