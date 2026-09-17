ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценил перспективы механизмов государственно-частного партнерства

В ближайшие годы востребованность механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений в России будет расти. Драйверами рынка станут выход партнерства в новые отрасли — от космоса до ИИ — и изменения в регулировании, считают в ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, по состоянию на конец 2025 г. в России было заключено почти 4,5 тыс. концессионных соглашений и соглашений о ГЧП на общую сумму 7,7 трлн руб., из которых 64% приходится на транспортную инфраструктуру.

Внимание к транспортной инфраструктуре сохранится и в дальнейшем, считают аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Разработка правительством новых стратегических инициатив социально-экономического развития только усилит этот тренд: согласно паспорту нацпроекта «Инфраструктура для жизни», до 2030 года на ключевые автодорожные проекты планируется направить более 8 трлн руб.

Эксперты выделяют главные драйверы роста общего рынка ГЧП в ближайшие годы.

Во-первых, в условиях ограничения бюджетов различных уровней ГЧП позволяет привлечь внебюджетные инвестиции для реализации инфраструктурных проектов без откладывания на более поздний период.

«Качественная инфраструктура является залогом развития промышленности, логистики, градостроительного потенциала. Приостановка реализации инфраструктурных проектов, напротив, влечет за собой снижение экономической активности, — отмечает Андрей Зинченко, заместитель директора департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Инфраструктурный Холдинг. — По нашей оценке, каждый рубль, вложенный в платную дорогу, приносит на горизонте 5–10 лет 3 рубля прироста ВВП. Именно поэтому привлечение частных инвестиций с помощью механизма ГЧП становится ключевым фактором устойчивого роста экономики и достижения национальных целей до 2030 года».

Во-вторых, ожидается рост потребности в инфраструктуре не только в традиционных отраслях — транспорте и социальной сфере, но и в перспективных направлениях: космической отрасли, проектах по цифровизации, применению искусственного интеллекта, а также в промышленном ГЧП. Таким образом, рынок будет расти не только за счет «классической» транспортной инфраструктуры, но и благодаря новым отраслям.

В-третьих, росту рынка будет способствовать изменение регуляторной среды. В частности, Банк России подготовил инициативу об изменении риск-весов для кредитования проектов ГЧП — это сделает такие проекты более привлекательными для банковского финансирования. Дополнительный стимул может дать перспективное снижение ключевой ставки, которое позволит удешевить привлечение внебюджетного финансирования.

«Однако, отраслевая принадлежность — далеко не единственный и не главный критерий, которым руководствуются инвесторы при принятии решения об участии в проекте ГЧП, — подчеркивает Андрей Зинченко. — Ключевое — это сбалансированное распределение рисков и справедливая норма доходности».