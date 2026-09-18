Freedom Holding Corp. станет генеральным партнером матча за звание чемпиона мира ФИДЕ 2026

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) выступит генеральным партнером матча за звание чемпиона мира по шахматам Salesforce ФИДЕ 2026. Компания Salesforce выступает титульным спонсором и технологическим партнером матчей за звание чемпиона мира ФИДЕ.

За шахматную корону 2026 года будут бороться два выдающихся игрока: действующий чемпион мира Доммараджу Гукеш из Индии и Жавохир Синдаров из Узбекистана.

Гукеш впервые будет защищать титул, завоеванный им в Сингапуре в 2024 году, тогда как Синдаров обеспечил себе участие в матче, выиграв Турнир претендентов ФИДЕ 2026 на Кипре. Матч будет состоять максимум из 14 партий с классическим контролем времени и пройдет с 22 ноября по 12 декабря.

«Матч за звание чемпиона мира — это главное событие в календаре шахматного спорта, однако сила шахмат формируется не только в рамках одного турнира. Она зависит от сильных национальных федераций, возможностей для молодых игроков, квалифицированных тренеров, образования, технологий и долгосрочных партнерств. Именно этот подход с самого начала лежит в основе нашего сотрудничества с ФИДЕ. Мы гордимся тем, что продолжаем эту работу и поддерживаем чемпионат мира, который познакомит мировую аудиторию с лучшими достижениями современного шахматного спорта», — отметил Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. и президент Казахстанской шахматной федерации.

Для Freedom это партнерство является частью более широкой программы поддержки шахмат как платформы для образования, интеллектуального развития и международного обмена. Помимо поддержки соревнований высшего уровня, группа инвестирует в развитие школьных шахмат, обучающие программы и инициативы, призванные создать новые возможности для игроков, тренеров и молодежи как в Казахстане, так и на международной арене.

«Участие в матче за звание чемпиона мира — это кульминация карьеры любого шахматиста, — отметил Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЕ. — Это событие определяет, кто войдет в историю нашей игры. Мы гордимся поддержкой компании Freedom, которая выступает за интеллектуальные решения и придерживается долгосрочной стратегии, просчитывая ходы наперед — подобно лучшим шахматистам мира»,

Ранее Freedom Holding Corp выступал генеральным партнером матча за звание чемпиона мира 2023 года в Астане и был титульным спонсором чемпионатов мира ФИДЕ по рапиду и блицу 2024 года в Нью-Йорке — одного из ключевых событий в календаре ФИДЕ. Компания также оказывает поддержку международным соревнованиям и инициативам, направленным на расширение доступа к шахматам, поддержку молодых талантов и укрепление шахматной экосистемы в целом.

В апреле Freedom Holding Corp. объявил о покупке ChessBase, ведущей мировой платформы шахматных баз данных, аналитического ПО и информационных ресурсов. В течение ближайших лет компания намерена инвестировать в проект более €5 млн. Только в Казахстане за последние три года холдинг выделил на поддержку шахмат более $30 млн.