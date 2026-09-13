В четь 90-летия мэра Москвы Юрия Лужкова в столичном парке прошел субботник и концерт для тысяч москвичей

12 сентября Фонд Юрия Лужкова провел в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Более 4500 людей пришли в Парк Юрия Лужкова, чтобы почтить память мэра Москвы, приняв участие в посадке цветов на обновленных клумбах. В программу субботника также входили открытие главной инсталляции-входной группы с наименованием парка, памятного камня в честь юбилейной даты, концертная и детская развлекательная программы.

В субботнике, чествующем исторический вклад Юрия Лужкова в развитие Москвы и страны, приняли участие официальные делегации от многих московских и общероссийских общественных организаций: молодежных («Мосволонтер», «Росмолодежь», «Российские студенческие отряды», «Юнармия», «Экосистема»), профессиональных (Союз садоводов России, Московская федерация профсоюзов, Российский союз химиков, Российский союз строителей, Союз научных и инженерных общественных объединений России и Союз пчеловодов России), объединений ветеранов (Московский городской совет ветеранов, РОО ветеранов государственного и муниципального управления Москвы), а также Ассоциации активных пенсионеров, Поискового движения России и Московской торгово-промышленной палаты.

Городской субботник стал знаковым событием в программе юбилейного года, утвержденной Организационным комитетом под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина.

Мероприятие продолжило традицию открытых субботников, в которых Юрий Михайлович так часто сам принимал участие, считая их важной объединяющей и созидательной частью городской жизни. На субботнике 12 сентября участники высадили 12 тысяч многолетних цветов и создали новые цветники парка вместе с известными деятелями культуры, науки и спорта.

В этот день в парке также открылись новые объекты, приуроченные к 90-летию Юрия Лужкова: инсталляция, отображающая название парка, и мемориальный камень в честь юбилейной даты. В торжественных церемониях приняли участие Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова и вдова Юрия Михайловича; Илья Резник, народный артист России и член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова; Георгий Боос, председатель Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова; Салават Щербаков, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств и автор мемориального камня; Антон Мартынов, директор Парка Юрия Лужкова и др.

Каждый из выступающих с благодарностью вспоминал, как много Юрий Лужков сделал для Москвы, москвичей и для России в целом; особое внимание уделялось его поддержке Севастополя и Черноморского флота. Все пришедшие выражали мнение, что именно так, вместе в москвичами, на открытом воздухе и делая любимую Москву еще лучше, и хотел бы провести свой юбилей Юрий Лужков.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова и вдова Юрия Михайлович, поблагодарила не только всех участников сегодняшнего субботника, но и тех людей, которые весь 2026 год проводили мероприятия в память о Юрии Лужкове в Москве и других городах страны: «Это лучшее свидетельство того, что память о Юрии Михайловиче жива, согревает и вдохновляет нас на то, чтобы делать среду, в которой мы живем, лучше и красивее».

Также в парке открылась фотовыставка работ участников всероссийского конкурса «Линии жизни. Юрий Лужков в памяти людей», собравшего личные истории россиян, связанные с Юрием Лужковым и его проектами.

В частном порядке гости субботника подходили к членам Совета Фонда Юрия Лужкова, чтобы поблагодарить за сохранение памяти «народного мэра», теплоту и душевность посвященных ему мероприятий. Многие выражали надежду, что украшающие город субботники станут доброй ежегодной традицией.

Динамичную праздничную атмосферу на Субботнике поддерживали интерактивные квизы и детские мастер-классы, выступления артистов и группы Uma2rman. Участники группы Uma2rman обратились к гостям парка и рассказали, что были лично знакомы с Юрием Лужковым, что сделало их концерт знаком личной признательности: «Юрий Михайлович был человеком большого масштаба. Сильным государственным деятелем, мэром, с именем которого связана целая эпоха в жизни Москвы. Его отличали огромная энергия, воля, практический ум и способность превращать задуманное в конкретный результат. Огромное спасибо Елене Николаевне, во многом благодаря которой и состоялся сегодняшний праздник», – отметили музыканты.

Все участники получили подарки на память о субботнике и юбилее Юрия Михайловича.

В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина. По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой. Утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года включает проекты, посвященные жизни и деятельности Ю.М. Лужкова, в Москве и регионах России и охватывает научное, образовательное, культурное, спортивное и общественное направления.