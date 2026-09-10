Поколение Z или как правильно начать эффективный учебный год в ВУЗе

Вот и прошли теплые летние денечки, наступило время академических аудиторных занятий для учеников и их учителей. В сентябре это всегда по-особенному – смена распорядка, новые форматы работы и занятости, баланс общения и когнитивной деятельности. Как быстро включиться в процесс нового учебного года активно и эффективно расскажет эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Фирсова Ирина Владленовна.

У педагогов и студентов осень традиционно ассоциируется с началом учебного процесса. Однако после летних каникул включиться в академическую деятельность бывает не просто. И вот наступают первые занятия, и аудитории уже полны сознательных ребят, в полной мере оснащенных современными гаджетами. И думается, что роль этих устройств в том, чтобы облегчить поиск информации, наладить связь и работу с учебным материалом. Однако на самом деле для поколения Z гаджет – это естественное продолжение его самого.

Рожденные и выросшие в эпоху глобальной цифровизации, зумеры обладают теми особенностями, которые отличны от их предшественников. Это как раз тот содержательный компонент, который необходимо учитывать при планировании концепции учебных занятий и их методологии.

Среди основных базовых характеристик поколения Z можно обозначить: быстрое переключение между задачами, визуальный компонент, мгновенность получения информации, индивидуальный подход и, конечно, искусственный интеллект.

Ориентация на данные факторы и их учет делают возможным достижение результата в интересной, комфортной и мотивированной академической атмосфере.

Геймификация, мозговой штурм, задания в онлайн формате с визуально-аудиальным подреплением, кейсы, творческое использование ИИ с обсуждением результатов определенно будут восприняты современными студентами в позитивном ключе. По ходу реализации подобных методик можно плавно вступить в учебный процесс, повторяя изученный материал, либо осваивая новые темы. Возможность решать задачи в своем темпе добавляет исследовательский компонент, повышает мотивацию и задает вектор дальнейшей деятельности.

Каждый педагог находит свой собственный способ проведения занятий, сочетая различные виды активностей и задач в рамках заданной тематики семинара.

Открытость новому опыту, толерантность и вовлеченность учителя, как главного мастера искусства образования, могут превратить учебный процесс в непрерывный поток взаимного обучения и уникальных достижений.