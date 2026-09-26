Мария Степанова: Бизнесу важно участвовать в выработке решений

На круглом столе «Социальные инвестиции в человеческий капитал: новые возможности партнерства бизнеса, государства и социальных организаций» представители бизнеса, власти и НКО обсудили, как перейти от отдельных социальных инициатив к системным решениям.

Управляющий партнер ООО «Виво Маркет» из Волгограда Мария Степанова представила практический опыт инклюзивного трудоустройства. На предприятие были приняты семь человек из числа проживающих в домах социального обслуживания. По ее словам, одной из главных сложностей оказалось не само создание рабочих мест, а восприятие новых сотрудников внутри коллектива.

«Инклюзия начинается не с трудоустройства людей с ограничениями, а с того момента, когда сотрудники предприятия начинают считать их своими полноценными коллегами. Мы разделяем благотворительность и социальную политику. В нашем понимании, задача бизнеса заключается в том, чтобы включить человека в экономику, а не просто оказать ему благотворительную помощь», — подчеркнула Мария Степанова.

В дискуссии принял участие депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он отметил, что развитию социальных инициатив бизнеса нередко мешают законодательные и регуляторные барьеры, а социально ответственным компаниям важно снижать избыточную административную нагрузку.

Круглый стол был инициирован предпринимателем Алексеем Быковым, который более 20 лет поддерживает АНО «Служба милосердия КИЯ». По его мнению, накопленный опыт показывает: отдельных благотворительных инициатив недостаточно, необходимы решения, способные работать системно и масштабироваться.

Мария Степанова подчеркнула, что бизнес не должен строить отношения с государством вокруг позиции «нам должны помочь».

«Мне никогда не близка позиция “отдайте, сделайте”. Для меня предпринимательство — это в том числе ответственность и понимание того, что происходит не только внутри твоей компании», — отметила она.

По ее словам, настоящий диалог предполагает не только возможность высказаться, но и участие предпринимателей в рабочих группах и обсуждении законопроектов.

«Для меня по-настоящему важно, когда представитель бизнеса получает возможность участвовать в рабочих группах, работать с законопроектами и прямо доносить свою позицию», — сказала Степанова.

Она добавила, что такое участие требует от предпринимателей учитывать не только интересы собственной компании или отрасли, но и запрос общества, задачи государства и долгосрочные последствия решений.

По итогам встречи сформированные предложения планируется передать в профильные комитеты Государственной Думы. Участники считают, что именно прямое взаимодействие бизнеса, государства и НКО позволяет переводить отдельные успешные практики в устойчивые механизмы поддержки людей с ОВЗ.