Фонд Юрия Лужкова сохраняет память о вкладе Юрия Лужкова в развитие Северной Осетии

28 сентября 2026 года на здании СОШ №1 г. Беслана — одной из школ, построенных после трагедии 2004 года Правительством Москвы и при непосредственном участии Ю. М. Лужкова, — открыли мемориальную доску в его память. Торжественная церемония открытия была организована Правительством Республики Северная Осетия — Алания при поддержке Фонда Юрия Лужкова и приурочена к 90-летию со дня рождения государственного деятеля, на протяжении двух десятилетий руководившего Москвой.

Вдова Юрия Лужкова, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, на личные средства которой была изготовлена и установлена мемориальная доска, подчеркнула особое значение Северной Осетии в биографии Ю. М. Лужкова: «Юрий Михайлович очень хорошо знал Северную Осетию, с глубоким уважением относился к ее культуре, истории и традициям. Важное место он отводил общей исторической памяти. Именно при его поддержке во Владикавказе был создан памятник выдающемуся полководцу, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Иссе Александровичу Плиеву. Но настоящая прочность отношений проверяется в самые сложные времена. После трагедии сентября 2004 года Юрий Михайлович был одним из первых, кто приехал в Беслан и сразу же включился в работу».

Поддержка Правительства Москвы включала не только медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим, лечение и реабилитацию, но также и поддержку социальной инфраструктуры города. Одним из крупнейших проектов стало строительство двух новых школ, которое осуществилось в предельно сжатые сроки под непосредственным контролем Ю. М. Лужкова. 17 августа 2005 года он лично участвовал в открытии обеих школ.

Открытие мемориальной доски дополнило уже существующую в школе работу по сохранению этой страницы истории. Материалы о Ю. М. Лужкове и его участии в строительстве двух школ представлены в школьной музейной экспозиции. В день открытия доски к этой странице истории вновь обратились на общешкольной линейке, а разговор о многолетних связях Юрия Михайловича с Северной Осетией, его поддержке социальных и культурных проектов Республики и помощи Беслану продолжили на занятиях «Разговоры о важном».

В церемонии открытия мемориальной доски Ю. М. Лужкову приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия — Алания Александр Реутов, который от имени главы РСО-Алания и от себя лично поприветствовал участников мероприятия, первый заместитель министра культуры Республики Марина Рамонова, директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков, директор СОШ №1 г. Беслана Елена Ганиева, педагоги и учащиеся. Участники церемонии почтили память Юрия Лужкова минутой молчания.

«Смысл исторической памяти особенно ясно раскрывается там, где результаты принятых когда-то решений продолжают служить людям. Эта школа была построена более двадцати лет назад, но и сегодня она остается частью повседневной жизни Беслана. Мемориальная доска сохраняет историю ее появления и имя человека, который принимал непосредственное участие в ее создании. Для новых поколений учеников это возможность понимать историю собственной школы через реальные события, решения и поступки людей. Среди многочисленных мемориальных мероприятий, которые проходят по всей стране, открытие доски в бесланской школе – особо важное событие, которому Елена Батурина оказала всестороннюю личную поддержку», — подчеркнул директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков.

Елена Батурина также передала школе в дар трехтомный научный каталог «Война и мир в русском фарфоре», подготовленный на основе ее коллекции русского императорского фарфора. Над фундаментальным изданием, включающим более 1,2 тыс. графических источников и произведений от екатерининского времени до 1917 года, в течение семи лет работали более ста специалистов. Для школы издание представляет ценность как междисциплинарный образовательный материал: через произведения декоративно-прикладного искусства школьники могут изучать историю России, культуру, художественные стили, технологии производства, государственную символику, историю военного костюма и повседневную жизнь разных эпох.

После церемонии участники посетили Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа №1», расположенный на месте террористического акта 1–3 сентября 2004 года. Директор Центра Лариса Сохиева ознакомила гостей с мемориальным пространством и материалами, сохраняющими свидетельства трагедии. Участники возложили цветы и почтили память погибших.