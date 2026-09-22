Эксперт: Частный дом выходит из тени многоэтажек

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22 сентября 2026

Индивидуальное жилищное строительство долгое время лидировало в объёмах ввода жилья в России. В 2025 году на него пришлось 59% — рекордные 63,5 млн кв. м из общих 108,1 млн. К сентябрю 2026-го динамика изменилась: за семь месяцев введено около 31,4 млн кв. м частных домов (порядка 62% от 50,6 млн кв. м общего ввода), но это уже на 26% меньше, чем годом ранее. Прогноз ДОМ.РФ на весь 2026 год — около 56 млн кв. м.

Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, участвовавший в сессиях «Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме – 2026, обращает внимание на высокие ставки, ужесточение условий льготной ипотеки и обязательный переход на эскроу-счета, который внёс дополнительные требования к подрядчикам. При этом спрос на собственный дом остаётся устойчивым.

Государственная поддержка — семейная, дальневосточная и сельская ипотека — по-прежнему стимулирует спрос, но без инфраструктуры эффект ограничен. «Территории, выделенные под ИЖС, без дорог, сетей и социальной сферы остаются территориями, где люди не могут почувствовать себя как дома. Ключевым критерием становится не количество квадратных метров, а годы комфортной жизни», — считает Мороз.

По сообщениям прессы, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают бесплатное выделение земли под ИЖС: дать возможность людям получить бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. 

Говоря о новом импульсе для ИЖС, Антон Мороз на площадке форума отметил: «Особое значение приобретает масштабирование решений индустриального изготовления современных модульных домов с прозрачной стоимостью и гарантированной надежностью. Дальний Восток и Север ждут быстровозводимых индивидуальных домов, которые устроят и банки, и потребителей, а также прозрачной ценовой логики».

Подводя итог дискуссии, эксперт подчеркнул, что индивидуальное строительство перестало быть второстепенным форматом и стало полноценным индустриальным сегментом. 

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