«Гранд Отель Екатеринодар» отмечает трехлетие и завершение масштабной реконструкции: три года безупречного сервиса, ожившей истории и искусства

«Гранд Отель Екатеринодар», входящий в альянс RODINA Hotels, празднует свою третью годовщину. Главным подарком для жителей и гостей города к этому событию стало завершение масштабной реконструкции исторического здания и снятие строительных лесов с фасада — отель официально открывает новую главу своей истории, представая в обновленном, безупречном облике.

Здание отеля не просто архитектурный памятник, а настоящая «мастерская вдохновения». Согласно легенде, в XX веке здесь жил художник, вдохновленный богиней утренней зари Авророй. Он превратил свой дом в творческое пристанище, где каждая деталь пропитана магией рассвета. Сегодня это наследие бережно сохраняется в концепции отеля: здесь гость выступает не просто постояльцем, а прямым продолжателем легенды.

«Гранд Отель Екатеринодар» предлагает уникальный формат размещения, объединяющий изысканную эстетику прошлого и ультрасовременный комфорт. Номера-полотна: 19 дизайнерских номеров украшены подлинным антиквариатом и картинами из коллекции художника, создавая мост между эпохами. Премиальные детали: Забота о сне гостя включает меню подушек и гипоаллергенные материалы, а современная техника (Dyson, Bork, Philips) служит высокотехнологичной «кистью мастера» для создания безупречного образа. Консьерж-сервис («Личные проводники Авроры»): Индивидуальные маршруты по кубанским винодельням, организация досуга на Черноморском побережье и полное погружение в культурный код региона. В этот новый этап своего развития отель вступает с обновленной гастрономической концепцией: команду ресторана Grand Bistro AURORA возглавил шеф-повар Евгений Виниченко. Имея за плечами 20 лет опыта, шеф делает ставку на честную гастрономию, локальные кубанские продукты и безупречную работу с текстурами.

«Для нас этот День рождения — не просто красивая дата, а момент триумфального возвращения. Мы бережно восстановили историческое наследие здания, наполнили его душами искусства и подняли планку премиального сервиса на абсолютно новый уровень. «Гранд Отель Екатеринодар» сегодня – это пространство, где каждый гость становится соавтором нашей легенды, а безупречный сервис сплетается с неповторимой атмосферой творчества».

— Алёна Фролова, коммерческий директор альянса RODINA Hotels.