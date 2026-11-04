Как Максим Обушенков построил бренд и превратил уход за зубами в систему

Международная компания Revyline, основанная в 2013 году врачом-стоматологом, предлагает средства для комплексного ухода за полостью рта и профилактики стоматологических заболеваний у взрослых и детей. Но чтобы занять свою нишу на рынке, основателю бренда Максиму Обушенкову и его команде пришлось пройти путь от выпуска отдельных товаров до создания комплексной системы ухода за полостью рта.

Рассмотрим его основные этапы.

От ополаскивателя к системе по уходу за зубами

История международной компании Revyline началась более десяти лет назад. Тогда врач-стоматолог Максим Обушенков принял решение выпустить свой первый продукт под новым брендом. У предпринимателя был ограниченный бюджет, поэтому выбор пал на ополаскиватели и бальзамы для ирригаторов. Такой выбор объяснялся несколькими факторами:

Можно было быстро запустить производство на территории России;

Согласовывались небольшие тиражи выпуска;

Производство занимало менее месяца с момента размещения заказа.

Но со временем стало очевидно: эффективный уход за полостью – это не один продукт, а система. Проблема состояла еще и в том, что многие люди по-прежнему ограничиваются только пастой и мануальной щеткой. Этого недостаточно для полноценной профилактики, и именно здесь возникает несоответствие между тем, как люди привыкли ухаживать за полостью рта, и тем, как это действительно нужно делать.

Как врач-стоматолог Максим Обушенков видел и понимал, что нужно менять подход к гигиене. И это напрямую повлияло на продуктовую стратегию Revyline.

Экономическая ситуация 2014–2016 годов стала серьезным испытанием для молодой компании. Преодолеть кризис помог заем у родственников. «Это позволило нам дальше развивать компанию и оставаться на рынке», – вспоминает предприниматель. В результате бренд не только справился с трудностями, но и к 2019 году вошел в тройку лидеров рынка.

Компания начинала с производства бальзамов и ополаскивателей для полости рта. Затем она расширила ассортимент, добавив ирригаторы. В 2017 году был обновлен модельный ряд, и стационарный ирригатор RL 100 стал хитом продаж. В 2019 году бренд выпустил свою первую электрическую зубную щетку, а в 2023 году – первую зубную пасту и инновационную линейку ирригаторов-слайдеров.

Инновации и вкусы: как появляются продукты

Компания активно расширяет ассортимент, ориентируясь на медицинские исследования и потребности потребителей. Одним из направлений стала линейка зубных паст Revyline Perfect с шоколадным и фруктовыми вкусами. В 2024 году Revyline Perfect была удостоена федеральной премии «Товар года» в номинации «Новинка года».

Секрет успеха кроется в балансе: по оценке компании, нестандартные вкусовые решения стимулируют пользователей чистить зубы дольше, а научно выверенные составы, одобренные стоматологами, гарантируют качественное очищение, укрепление и отбеливание эмали.

При этом в портфеле бренда есть и узкоспециализированные продукты, формирующие культуру правильного ухода, – например, монопучковые щетки для точечной очистки труднодоступных участков и ортодонтические щетки для ухода за зубами при ношении брекетов.

Собственное производство и контроль качества

Сегодня ассортимент бренда насчитывает около 500 наименований: ирригаторы, зубные щетки, пасты, воски, бальзамы и другие средства. Чтобы сохранять доступную стоимость при высоком качестве, компания грамотно распределяет свои производственные мощности.

Наиболее высокотехнологичные категории товаров – ирригаторы, электрические и мануальные зубные щетки, аксессуары к ним – выпускаются в Китае, располагающем развитой производственной инфраструктурой, что позволяет реализовывать задачи любой сложности. В России производят категории товаров, для которых локализация производства позволяет сократить логистические расходы: в первую очередь это жидкости, для которых локальное производство важно с точки зрения себестоимости.

Сегодня продукция компании представлена уже в девяти странах, включая Россию и государства СНГ. Среди перспективных направлений развития Максим Обушенков называет выход на рынок Бразилии: там сосредоточен крупнейший стоматологический сектор, где представлены все ведущие мировые бренды. Однако выход на этот рынок пока рассматривается как долгосрочная перспектива.

Компания постоянно следит за качеством своей продукции. Специалисты регулярно проверяют производственные площадки, устраняют выявленные недостатки и совершенствуют требования к качеству продукции, упаковке и условиям хранения на всех этапах поставки – от изготовления до доставки клиенту.

Источник: РБК