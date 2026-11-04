Практик-центр Ampermy получил премию SPA STAR в номинации «Лучшее дневное SPA»

Практик-центр Ampermy стал победителем независимого рейтинга SPA STAR в номинации «Лучшее дневное SPA». Церемония награждения состоялась 2 ноября в Нижнем Новгороде в рамках XIII Международного конгресса Спа и Веллнесс.

Победителя определили по итогам независимой оценки, в том числе визита тайного посетителя. Он прошел основные этапы обслуживания обычного гостя и оценил качество встречи, работу специалистов, оформление пространства и уровень сервиса.



Представители центра также приняли участие в деловой программе мероприятия, посвященной развитию wellness-индустрии. Участники обсуждали персонализацию услуг, клиентский опыт и применение современных технологий в сфере восстановления.



Ampermy работает в формате дневного посещения без проживания. Программы для гостей формируются с учетом индивидуальных запросов и могут включать массажи, флоатинг и другие восстановительные процедуры.



«Эта награда стала признанием работы всей команды. Для нас важна каждая деталь: от первой встречи до ощущения, с которым гость уходит из Ampermy. Мы благодарны гостям за доверие, а профессиональному сообществу за высокую оценку», – отметила генеральный директор центра Анна Птицына.



В мероприятии приняли участие генеральный директор Ampermy Анна Птицына, коммерческий директор Алексей Гребнев и бренд-менеджер Маргарита Марущак.



SPA STAR – независимый рейтинг предприятий отрасли различных категорий. Критерии оценки разработаны специалистами на основе российских и международных стандартов обслуживания. Организатор рейтинга – Международный совет спа и веллнесс.