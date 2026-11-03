Medicilon представляет революционные лекарства с наградой Excellence in Client Partnership Award

Д-р Ян Лю (Yang Liu), директор по медицинской химии компании Revolution Medicines, Inc. и д-р Кристоф Пота (Kristof Pota), старший научный сотрудник, посетили Научно-исследовательский центр Medicilon в Наньхуэе. Д-р Маошэн Дуань (Maosheng Duan), президент отдела лекарственных препаратов и фармацевтических исследований Medicilon, д-р Цзянь Ван (Jian Wang), вице-президент Medicilon, и их команда приветствовали их. Стороны провели углубленное обсуждение хода реализации проекта, передачи данных и стратегических приоритетов на предстоящий год. Во время визита Medicilon вручил Revolution Medicines награду Excellence in Client Partnership Award, признавая значительную клиническую ценность новаторского открытия и разработки препарата Pan-KRAS. Премия также отмечает годы совместных усилий, взаимного доверия и общего успеха обеих команд R&D, являя собой выдающийся пример двустороннего сотрудничества.

Трехлетнее партнерство, основанное на надежной модели НИОКР

В течение последних трех лет команда FTE Medicilon тесно сотрудничала с Revolution Medicines для решения технических проблем НИОКР, последовательно уделяя приоритетное внимание потребностям клиентов и сосредоточившись на единственной цели — эффективной доставке высококачественных молекул. Это партнерство создало модель взаимного доверия и надежного сотрудничества CRO и клиентов.

На церемонии награждения д-р Дуань высоко оценил революционные лекарственные средства за их новаторскую работу по продвижению KRAS — цели, которая когда-то считалась «не поддающейся борьбе», — и поздравил компанию с утверждением Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в августе 2026 года нового лекарственного препарата для дараксонрасиба для метастатического рака поджелудочной железы. Эта веха дает новую надежду пациентам с раком поджелудочной железы и обеспечивает значительную клиническую ценность. Награда Excellence in Client Partnership отмечает доверие, самоотверженность и достижения обеих команд за более чем три года сотрудничества, что отражает уверенность Medicilon в более глубоком и долгосрочном партнерстве.

Углубленные обсуждения новых возможностей сотрудничества

Во время обсуждений д-р Ван описал рост Medicilon и его интегрированную платформу исследований и разработок, охватывающую целевое обнаружение для представления экспериментальных лекарственных средств. Система качества Medicilon соответствует международным стандартам и имеет аккредитацию NMPA, OECD GLP, FDA GLP и AAALAC. Его передовые платформы поддерживают ADC/AOC, TPD, RIPTAC, RNAi и пептидные программы. Обе стороны обсудили межрегиональную передачу данных, управление проектами, будущее сотрудничество и пути повышения эффективности трансграничных НИОКР.

Экскурсия по лаборатории

Впоследствии, д-ра Лю и Пота осмотрели научно-исследовательские лаборатории Medicilon, посетив химические и олигонуклеотидные лаборатории, а также API и доклинические исследовательские центры, получив из первых рук представление об инфраструктуре исследований и разработок Medicilon и системе управления качеством.