Первая выставка Central Asia International Hardware Expo пройдет в Ташкенте

Первая выставка Central Asia International Hardware Expo (CAIHE) 2026 пройдет 24–26 ноября в Uzexpocentre в Ташкенте. Опираясь на глобальный опыт EISENWARENMESSE и сеть Koelnmesse, это специализированная профессиональная ярмарка оборудования B2B в Центральной Азии дает возможность местным и региональным покупателям получить прямой доступ к глобальным поставщикам качественного оборудования

В связи с наращиванием региональной инфраструктуры, модернизацией промышленности и ростом трансграничной торговли спрос на оборудование и промышленные решения продолжает расти. Являясь экономическим и демографическим центром Центральной Азии, Узбекистан закрепляет за собой этот растущий рынок. CAIHE восполняет пробел — отсутствие профессиональной местной платформы поиска поставщиков, — предоставляя покупателям прямой доступ к глобальным цепочкам поставок без поездок за границу.

На CAIHE будет представлен широкий спектр квалифицированных экспонентов, предлагающих оборудование для строительства, промышленности и технического обслуживания. На выставке будут представлены ручные инструменты, электроинструменты, пневматические инструменты, сварочное оборудование, крепежные решения, строительное оборудование, садовое оборудование и оборудование для наружных работ, защитное снаряжение и промышленные услуги, питание для дистрибьюторов, подрядчиков, производителей и розничных операторов по всему региону.

CAIHE объединяет производителей и ведущие бренды из Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии, Южной Кореи, Германии, Италии, Швейцарии и Польши, предлагая диверсифицированный портфель оборудования, технических решений и моделей поставок. Выставка обслуживает посетителей по всем ключевым профилям бизнеса: розничная торговля, оптовая торговля, агенты, дистрибьюторы, импортеры, экспортеры, трансграничные операторы электронной коммерции, команды MRO, магазины строительных материалов и товаров для дома, подрядчики, производители, застройщики и любители делать все своими руками.