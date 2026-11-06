Center for Creative Leadership назначил Патрика Маллейна президентом и главным исполнительным директором

Center for Creative Leadership (CCL) назначил Патрика Маллейна президентом и главным исполнительным директором. Он сменит на этом посту Мартина Шнайдера, который ушел в отставку в августе 2026 года после почти четырех лет руководства организацией.

Маллейн присоединяется к CCL после почти 11 лет работы в Harvard Business School. В последнее время он занимал должность исполнительного директора Harvard Business School Online & Executive Education, где он курировал рост и развитие онлайн-программ и программ без получения диплома. В начале своей карьеры он служил офицером в ВВС США, а также был предпринимателем, старшим руководителем по операционным вопросам и генеральным директором.

«Я считаю, что высококлассные руководители являются одним из самых дефицитных и ценных ресурсов в мире», — сказал Маллейн. «Это убеждение, помимо других факторов, привлекло меня в работе в CCL. Лидерство обладает способностью формировать культуру, стимулировать работу и сохранять устойчивость в нестабильном мире. CCL сотрудничает с организациями по всему миру для создания такого типа лидерства».

«После тщательного поиска и рассмотрения кандидатур на данный пост мы рады приветствовать Патрика в качестве следующего президента и главного исполнительного директора CCL», — сказал Питер Ричардсон (Peter Richardson), председатель попечительского совета CCL. «Он обладает стратегическим видением, обширным опытом в обучении руководителей высшего звена и страстью к развитию лидеров, которые меняют ситуацию к лучшему. Патрик готов и рад начать работу с нашими командами и клиентами, чтобы, опираясь на наследие CCL, продвигать нашу миссию в будущее».

Маллейн приходит в то время, когда быстрые достижения в области технологий и растущая экономическая и геополитическая нестабильность меняют требования, предъявляемые организациями к своим лидерам. CCL инвестирует в удовлетворение этой потребности. Недавние запуски включают Succession Reimagined, основанную на исследованиях программу по планированию преемственности для руководителей старшего звена, и My Studio™, рабочее пространство для развития лидерства на основе искусственного интеллекта в CCL Passport™, которое позволяет командам L&D быстрее создавать и оценивать индивидуальные программы.

«Лидерство никогда не было столь важным, и CCL имеет исключительную возможность помочь большему количеству лидеров справиться с кардинальными изменениями и быть хорошими руководителями в меняющемся мире», — сказал Маллейн. «Я рад продолжить работу, в основе которой лежит почти 60 лет исследований мирового уровня, вместе с нашими командами и клиентами для расширения охвата CCL».

Маллейн получил степень бакалавра по математике в университете University of Notre Dame, степень магистра по управлению проектами и системами в университете Golden Gate University и степень MBA в Harvard Business School. Он переезжает из Бостона в Гринсборо, шт. Северная Каролина, и будет работать в глобальной штаб-квартире CCL.

В Center for Creative Leadership (CCL) мы считаем, что самой мощной силой в любой организации являются ее люди. Мы сотрудничаем с организациями по всему миру, чтобы создать для них лидеров и экосистемы лидерства, применяя наш почти 60-летний опыт работы и исследований в области превращения лидерского потенциала в измеримое преимущество в работе. CCL разрабатывает и предоставляет индивидуальные решения для руководителей, программы открытой регистрации, услуги коучинга для руководителей, оценки и подписки на развитие лидерства на предприятиях для клиентов в Северной Америке, Европе, Индии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.