От идеи к рынку: 7 прорывных стартапов с Инвестиционного дня в Красноярске

В Красноярске завершился масштабный Инвестиционный день, организованный Красноярским региональным инновационно-технологическим бизнес-инкубатором (КРИТБИ). Седьмой раз подряд главная инновационная площадка Сибири собрала на одной территории высокотехнологичные проекты, российские венчурные фонды и бизнес-ангелов. Десять технопредпринимателей представили продукты, готовые к выходу на рынок – от космической связи и телеметрии до роботизации строительства, «умной» городской инфраструктуры, инновационного ультразвукового оборудования и обратного маркетплейса нового поколения

Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев высоко оценил уровень представленных стартапов: «Технологический прорыв рождается там, где есть команда, способная поставить сложную задачу, найти нестандартное решение, проверить его в реальных условиях и довести до внедрения. Мы ждём от вас именно таких идей – способных перевернуть привычные уклады, обеспечить лидерство для отрасли. И хотелось бы, чтобы таких инвестиционных сессий проводилось ещё больше, это позволило бы нашему краю процветать не только как сырьевому, но и как технологическому гиганту»

Эта региональная задача полностью отвечает федеральному вектору развития, – констатировал исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый: – «Технологическое лидерство – одна из ключевых национальных целей, поставленных Президентом страны. А рынок венчурных инвестиций – тот самый инструмент, который трансформирует перспективные инновационные разработки в успешные высокотехнологичные компании. Сегодня КРИТБИ – центр притяжения инноваторов Красноярского края. Наши уникальные сервисы и мероприятия позволяют технопредпринимателям быть востребованными, повышать свой инновационный потенциал и активно привлекать венчурные инвестиции».

Что показали красноярские стартапы

Спектр представленных инновационных проектов впечатлил даже искушённых экспертов:

малогабаритная станция спутниковой связи Ku-диапазона «Колибри» для беспилотных средств разного назначения (компания «НПЦ «Малые космические аппараты»);

платформа выгодных сделок STAT, где поставщики сами борются за заказы клиентов (компания «Стат»);

роботизированный комплекс возведения монолитных ограждающих конструкций «Страта-Форм (Александр Гаранин);

FOS Smart: система мониторинга и управления городским освещением, полный производственный цикл в Красноярске (компания «ФОС ГРУПП»);

Humex: ультразвуковая климатическая установка для камеры расстойки хлебных изделий (ИП Антон Брот);

операционная система «Атлант» на базе технологии LAYERPIE для предприятий ритейла, гарантирующая бесперебойную работу тысяч касс (компания «Айти-Юниверс-СК»);

система управления цифровой полкой в ритейле «Сигма-Ритейл», которая генерирует контент и обновляет цены по всему торговому залу в один клик (компания «ЕСЛС»).

Впервые на Инвестиционном дне КРИТБИ прошла ангельская сессия для трёх молодёжных стартапов-резидентов. Начинающие технопредприниматели представили продукты в сфере искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и компьютерного зрения в радиологии. Экспертом выступил Мартин Кольхаузер – основатель венчурного фонда ЧакVC, бизнес-ангел года по версии Российского венчурного форума и Московского стартап-саммита. Формат ангельской сессии предполагал прямой диалог основателей с инвестором. Каждый проект получил от Мартина Кольхаузера персональный разбор с оценкой технологической зрелости продукта, устойчивости бизнес-модели и готовности к привлечению внешнего финансирования.

Как готовились к успеху

В рамках акселератора КРИТБИ каждая инновационная компания прошла двухмесячную интенсивную подготовку по привлечению государственного и венчурного капитала. Программа включала более 20 занятий по стратегическому развитию, маркетингу и защите проектов. Наставниками выступили эксперты из Красноярска, Москвы, Казани и Перми, имеющие практический опыт развития инфраструктуры в России и СНГ.

За выступлениями красноярских стартапов следили представители российских венчурных фондов «Евразийский центр инноваций», «Чак VC», «Новая перспектива», Aethon, R&D-продуктовой компании «Коперник AI», Технопарка «Сколково», а также частные инвесторы и бизнес-ангелы.

Представленные стартапы вызвали живой интерес у инвесторов. По итогам питчинга технопредприниматели получили предложения от инвесторов начать переговоры по привлечению венчурного капитала. Партнер инвестиционной сессии КРИТБИ – Евразийский центр инноваций (Казань) – фонд ранних стадий и бизнес-акселератор, инвестирующий в инновационные проекты, предоставил участникам сертификаты на упаковку стартапов и на собственный образовательный курс на онлайн-платформе LearnMore.tech, а бизнес-ангел Мартин Кольхаузер – персональную консультацию.