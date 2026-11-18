В Российском государственном социальном университете (РГСУ) состоялась рабочая встреча с руководством Китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин». Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области образования, культуры и деловых проектов, включая создание совместных программ подготовки управленческих кадров, реализацию культурно-просветительских проектов и расширение взаимодействия между Университетом и китайским бизнесом.

В состав делегации вошли генеральный директор ООО «Парк Хуамин», заместитель генерального директора Китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин» Мэнь Синь; заместитель генерального директора корпорации Кун Чаолян; директор по персоналу гостиницы «Soluxe Отель Москва» Нелли Фаритовна Алимова; директор по развитию бизнеса «Хуамин Soluxe Культура Трэвел» Елена Юрьевна Субботина; ведущий специалист Центра тестирования и изучения китайского языка «Хуамин» Милана Анваровна Курбанова и специалист по административно-хозяйственной работе ООО «Парк Хуамин» Светлана Николаевна Крысина.

Делегацию принимали ректор РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Леонидович Хазин, советник ректора, и. о. проректора по развитию филиальной сети и международного сотрудничества Константин Константинович Поздняков, а также представители Дирекции международного сотрудничества: руководитель Дирекции Динара Джамильевна Янбаева, начальник Отдела стратегического развития и академической интеграции Елизавета Ильинична Солодун, начальник Отдела языковой и культурной интеграции Анна Викторовна Карплюк и ведущий менеджер Отдела стратегического развития и академической интеграции Дмитрий Анатольевич Абакумов.

Центральной темой переговоров стало развитие практико-ориентированного образовательного сотрудничества. Стороны рассмотрели возможности реализации совместных программ различного формата, в том числе перспективу создания бизнес-школы с участием китайских компаний и разработки программ MBA. Ректор РГСУ Андрей Леонидович Хазин поддержал развитие взаимных визитов и прямого взаимодействия между представителями Университета и китайского делового сообщества.

Отдельное внимание было уделено совместным культурным и деловым инициативам. Участники встречи обсудили участие РГСУ в выставочных проектах на территории комплекса «Хуамин», использование инфраструктуры корпорации для проведения университетских мероприятий, а также возможность организации экскурсий по историческим экспозициям РГСУ для высоких делегаций из КНР.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в развитии долгосрочного партнерства и договорились продолжить проработку конкретных форматов взаимодействия. Мэнь Синь также подтвердил готовность к подписанию Соглашения о сотрудничестве между РГСУ и корпорацией «Хуамин».

«Сотрудничество с китайским бизнесом мы рассматриваем как стратегическое направление международного развития РГСУ. Для нас важно не ограничиваться отдельными образовательными инициативами, а формировать устойчивое партнерство с компаниями, заинтересованными в подготовке квалифицированных специалистов и управленческих кадров. Мы видим значительный потенциал в объединении образовательных ресурсов РГСУ и инфраструктуры корпорации «Хуамин». Перспектива создания совместной бизнес-школы и программ MBA открывает возможности для объединения академической экспертизы Университета с практическим опытом международного бизнеса», – отметил Константин Поздняков.

Руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева подчеркнула значение взаимного участия партнеров в образовательных, культурных и деловых проектах.

«Для нас принципиально важно, чтобы сотрудничество с бизнесом находило непосредственное отражение в образовательном процессе. Мы заинтересованы в привлечении международных экспертов к практическим занятиям, разбору реальных бизнес-кейсов, проектной работе и стажировкам студентов. Это позволит студентам еще в период обучения приобретать опыт решения прикладных задач, учитывать специфику российско-китайского делового взаимодействия и формировать компетенции, востребованные международными работодателями», – отметила Динара Янбаева.

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