Segway Powersports укрепляет партнерские отношения с европейскими дилерами на выставке EICMA 2026

Компания Segway Powersports — подразделение Segway, предлагающее на мировых рынках мощную мототехнику профессионального уровня, — провела в рамках выставки EICMA 2026 Международную конференцию деловых партнеров 2026 года (2026 International Business Partner Conference), чтобы обсудить следующий этап развития своего бизнеса в Европе. В мероприятии приняли участие более 100 дилеров и партнеров из свыше 50 стран и регионов мира, включая представителей из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, США и Южной Америки.

На конференции, которая прошла под девизом «Gather as One, Fear No Place» (Когда мы едины, мы непобедимы), рассматривались вопросы вывода на европейский рынок модельного ряда 2027 года (MY27), развития дилерской сети, а также организации местного послепродажного обслуживания и поставок запасных частей. Конференция вновь подтвердила приверженность бренда долгосрочным партнерским отношениям и совместному росту в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Углубление партнерских отношений с европейскими дилерами

Европа остается одним из стратегически важных рынков для Segway Powersports, где компания опирается на поддержку местных дилеров. Например, Multimoto Group представляет Segway Powersports в Испании и Португалии с 2020 года. Благодаря ее дистрибьюторской сети такие модели, как AT5, сегодня входят в число лидеров в своих сегментах на ряде европейских рынков.

Помимо организации дистрибуции, Segway Powersports поддерживает дилеров посредством региональных мероприятий. На Дне дилера 2026 года (2026 Dealer Day) в рамках соревнований Red Bull Erzbergrodeo в Австрии компания собрала дилеров из Германии, Австрии и Швейцарии для презентаций продукции, обсуждения рыночных тенденций и проведения тест-драйвов.

Развитие розничной сети и фирменного стиля

В 2026 году Segway Powersports открыла флагманские магазины в Европе и на других международных рынках, включая Испанию, Саудовскую Аравию и Аргентину.

Одновременно Segway Powersports начала внедрение новых систем визуальной идентификации бренда (VI) и оформления торговых точек (SI) в своей европейской дилерской сети. Новая концепция опирается на фирменный красный цвет Rider Red, который визуально отличает линейку Powersports от транспортных средств Segway для повседневных поездок и продукции массового рынка, использующих черную цветовую гамму.

Этот подход подчеркивает позиционирование бренда как производителя мощной техники профессионального уровня и отражает его ключевые ценности: профессионализм, стремление к совершенству и дух исследования новых возможностей.

Вывод модельного ряда MY27 на европейский рынок

Представленный на EICMA модельный ряд MY27 расширит ассортимент продукции, доступный европейским дилерам. Европа станет одним из первых регионов глобального запуска новинок наряду с Северной и Латинской Америкой, а также рынками Азии и Африки. Прием заказов от европейских дилеров и клиентов начнется в 2027 году, и тогда же стартуют поставки через существующую дилерскую сеть.

Усиление поддержки продаж и сервисного обслуживания на местных рынках

Для удовлетворения потребностей местных рынков Segway Powersports сотрудничает с официальными дилерами по всей Европе, обеспечивая продажу техники, ее техническое обслуживание, ремонт, снабжение оригинальными запасными частями и гарантийными услугами. Так, во Франции дополнительную поддержку по послепродажному обслуживанию и поставкам запасных частей оказывает импортер Delta Mics.

Компания намерена и впредь укреплять взаимодействие между подразделениями маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, помогая дилерам в повседневной работе и обслуживании клиентов по мере вывода на рынок новых моделей.

Формирование основы для следующего этапа роста в Европе

В перспективе Segway Powersports намерена продолжить укрепление своего бизнеса в Европе, расширяя свое присутствие на рынке и создавая новые возможности для долгосрочного роста.

«Европа занимает центральное место в нашей глобальной стратегии. Наши успехи в регионе стали результатом самоотверженной работы и тесного сотрудничества наших отделов маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, — заявил Итан Чжан (Ethan Zhang), президент Segway Powersports по продажам и маркетингу. — Наша приверженность профессионализму, совершенству и духу исследования новых возможностей в сочетании с философией «Мы непобедимы» (Fear No Place) будет и впредь определять нашу работу с партнерами во всем мире, помогая нам знакомить все больше любителей езды по бездорожью с возможностями мощной внедорожной техники».

В число будущих приоритетов входят адаптация операционной деятельности к специфике отдельных европейских рынков, более глубокое изучение потребностей клиентов, модернизация флагманских дилерских центров и расширение возможностей участия в мероприятиях по автоспорту, таких как Кубок Villain Cup.

Благодаря расширению модельного ряда, узнаваемому фирменному стилю и укреплению сетей продаж и сервисного обслуживания Segway Powersports создает условия для ускорения глобального роста, работая с партнерами по всему миру, чтобы донести свой дух своей философии «Мы непобедимы» (Fear No Place) до еще большего числа любителей внедорожной езды.