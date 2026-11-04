Blokees стал стратегическим партнером концерта Hatsune Miku «MIKU WITH YOU 2026» в Китае 

С 31 октября по 1 ноября в Шанхае прошел концерт Hatsune MIKU «MIKU WITH YOU 2026», официальным стратегическим партнером которого выступил бренд сборных игрушек Blokees. Blokees представила свой портфель продуктов Hatsune Miku в сериях Fantastics и DaaLaMode, включая два новых продукта серии DaaLaMode. Бренд также провел свою первую тематическую выставку криэйторов Hatsune Miku BFC (Blokees Family Creator), на которой было представлено более 20 фотографий и кастомизированных работ, созданных фанатами.

Blokees впервые представила Hatsune Miku в своей серии Fantastics в октябре 2024 года вместе с официальным нарядом Hatsune Miku. В октябре 2025 года франшиза была дополнительно представлена в серии DaaLaMode, расширив варианты Hatsune Miku с точки зрения сборки, точек артикуляции, моды, внешнего вида и коллекционирования. С тех пор Blokees разработала 50 продуктов Hatsune Miku в различных тематиках и форматах.

На концерте были представлены два новых продукта DaaLaMode. BLOKEES-DaaLaMode1/12–ULTRAMIKU- «Kaiju Party» Collaboration Series-Gomora Ver. — культовый монстр от Ultraman, сочетающий в себе полностью подвижную фигурку с плюшевым костюмом для яркого опыта разных франшиз. BLOKEES-DaaLaMode1/12–Snow Miku создает фирменный зимний дизайн Snow Miku с детальными элементами костюма, полупрозрачной градиентной прической, специальными аксессуарами и более 18 точками артикуляции.

Помимо инновационных продуктов, Blokees привлекли к празднованию сообщество криэйторов BFC (Blokees Family Creator). На тематической выставке BFC Hatsune Miku были представлены работы, созданные в рамках 4-го конкурса творчества BFC, и специальные творческие активности Hatsune Miku. Благодаря фотографии, персонализации и творческому самовыражению создатели BFC по-новому интерпретировали Hatsune Miku со своей точки зрения.