День отца отметили соревнованиями по плаванию Swimlife sprint

Спорт
25 октября 2026

18 октября в честь Дня отца состоялись праздничные соревнования по плаванию на короткие дистанции «Swimlife sprint». По традиции соревнования прошли в бассейне Центра современного пятиборья «Северный» (г. Москва).

В соревнованиях принимали участие люди от 6 лет и старше в следующих дисциплинах:

  • 50 метров вольный стиль 
  • 50 метров на спине 
  • 50 метров баттерфляй 
  • 50 метров брасс
  • 100 метров вольный стиль 
  • 100 метров на спине 
  • 100 метров баттерфляй 
  • 100 метров брасс
  • Эстафета 4х100 метров вольный стиль смешанная.

Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку, спортивный азарт и стремление к победе. При этом соревнования стали не только спортивным событием, но и возможностью подчеркнуть важность семейных ценностей — взаимной поддержки, уважения, доверия и совместного времяпрепровождения.

Заплывы прошли в дружеской и доброжелательной атмосфере. Каждый спортсмен старался показать лучший результат, поддерживая соперников и радуясь успехам друг друга. Болельщики и близкие активно переживали за участников, создавая атмосферу единства и сплочённости. Несмотря на соревновательный характер мероприятия, его главным итогом стали хорошее настроение, новые знакомства и положительные эмоции.

Участники отметили отличную организацию соревнований. По их словам, мероприятие получилось интересным, динамичным и запоминающимся. Совместное участие в спортивном празднике помогло укрепить семейные связи, подарило возможность провести время вместе и ещё раз напомнило о значении поддержки близких.

Организаторы подготовили комфортные условия для спортсменов и зрителей, обеспечили порядок и создали атмосферу настоящего семейного праздника. Благодаря их работе соревнования прошли на высоком уровне и стали достойным подарком ко Дню отца.

Праздничные соревнования показали, что спорт объединяет людей, помогает поддерживать активный образ жизни и дарит радость участникам разных возрастов. Такие мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей, учат поддерживать друг друга и вместе стремиться к новым достижениям.

Организатор соревнований, АНО “Спортивный клуб “Свим лайф (плавательная жизнь)”, благодарит за поддержку: ООО «ТехноГид» и ООО «Белёвский продукт».

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