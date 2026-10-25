День отца отметили соревнованиями по плаванию Swimlife sprint

18 октября в честь Дня отца состоялись праздничные соревнования по плаванию на короткие дистанции «Swimlife sprint». По традиции соревнования прошли в бассейне Центра современного пятиборья «Северный» (г. Москва).

В соревнованиях принимали участие люди от 6 лет и старше в следующих дисциплинах:

50 метров вольный стиль

50 метров на спине

50 метров баттерфляй

50 метров брасс

100 метров вольный стиль

100 метров на спине

100 метров баттерфляй

100 метров брасс

Эстафета 4х100 метров вольный стиль смешанная.

Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку, спортивный азарт и стремление к победе. При этом соревнования стали не только спортивным событием, но и возможностью подчеркнуть важность семейных ценностей — взаимной поддержки, уважения, доверия и совместного времяпрепровождения.

Заплывы прошли в дружеской и доброжелательной атмосфере. Каждый спортсмен старался показать лучший результат, поддерживая соперников и радуясь успехам друг друга. Болельщики и близкие активно переживали за участников, создавая атмосферу единства и сплочённости. Несмотря на соревновательный характер мероприятия, его главным итогом стали хорошее настроение, новые знакомства и положительные эмоции.

Участники отметили отличную организацию соревнований. По их словам, мероприятие получилось интересным, динамичным и запоминающимся. Совместное участие в спортивном празднике помогло укрепить семейные связи, подарило возможность провести время вместе и ещё раз напомнило о значении поддержки близких.

Организаторы подготовили комфортные условия для спортсменов и зрителей, обеспечили порядок и создали атмосферу настоящего семейного праздника. Благодаря их работе соревнования прошли на высоком уровне и стали достойным подарком ко Дню отца.

Праздничные соревнования показали, что спорт объединяет людей, помогает поддерживать активный образ жизни и дарит радость участникам разных возрастов. Такие мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей, учат поддерживать друг друга и вместе стремиться к новым достижениям.

Организатор соревнований, АНО “Спортивный клуб “Свим лайф (плавательная жизнь)”, благодарит за поддержку: ООО «ТехноГид» и ООО «Белёвский продукт».