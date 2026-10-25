День отца отметили соревнованиями по плаванию Swimlife sprint

18 октября в честь Дня отца состоялись праздничные соревнования по плаванию на короткие дистанции «Swimlife sprint». По традиции соревнования прошли в бассейне Центра современного пятиборья «Северный» (г. Москва).
В соревнованиях принимали участие люди от 6 лет и старше в следующих дисциплинах:
- 50 метров вольный стиль
- 50 метров на спине
- 50 метров баттерфляй
- 50 метров брасс
- 100 метров вольный стиль
- 100 метров на спине
- 100 метров баттерфляй
- 100 метров брасс
- Эстафета 4х100 метров вольный стиль смешанная.
Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку, спортивный азарт и стремление к победе. При этом соревнования стали не только спортивным событием, но и возможностью подчеркнуть важность семейных ценностей — взаимной поддержки, уважения, доверия и совместного времяпрепровождения.
Заплывы прошли в дружеской и доброжелательной атмосфере. Каждый спортсмен старался показать лучший результат, поддерживая соперников и радуясь успехам друг друга. Болельщики и близкие активно переживали за участников, создавая атмосферу единства и сплочённости. Несмотря на соревновательный характер мероприятия, его главным итогом стали хорошее настроение, новые знакомства и положительные эмоции.
Участники отметили отличную организацию соревнований. По их словам, мероприятие получилось интересным, динамичным и запоминающимся. Совместное участие в спортивном празднике помогло укрепить семейные связи, подарило возможность провести время вместе и ещё раз напомнило о значении поддержки близких.
Организаторы подготовили комфортные условия для спортсменов и зрителей, обеспечили порядок и создали атмосферу настоящего семейного праздника. Благодаря их работе соревнования прошли на высоком уровне и стали достойным подарком ко Дню отца.
Праздничные соревнования показали, что спорт объединяет людей, помогает поддерживать активный образ жизни и дарит радость участникам разных возрастов. Такие мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей, учат поддерживать друг друга и вместе стремиться к новым достижениям.
Организатор соревнований, АНО “Спортивный клуб “Свим лайф (плавательная жизнь)”, благодарит за поддержку: ООО «ТехноГид» и ООО «Белёвский продукт».