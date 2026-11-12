Shanghai Electric внедряет промышленный искусственный интеллект в производство газовых турбин и их обслуживание на протяжении всего жизненного цикла

По мере перехода промышленного искусственного интеллекта (ИИ) от пилотных проектов к основным производственным процессам предприятия уделяют все больше внимания тому, как обеспечить устойчивую отдачу от его применения в производстве и повысить долгосрочную эффективность оборудования. В случае мощных газовых турбин, которые называют «жемчужиной» высокотехнологичного машиностроения, речь идет как о высокоточной механической обработке сложных компонентов, так и об обеспечении надежной работы оборудования на протяжении всего срока службы.

В своем подразделении по производству мощных газовых турбин компания Shanghai Electric ставит инженерный опыт в области энергетического оборудования на прочную базу производственных и эксплуатационных данных. Инновации касаются гибкого производства турбинных лопаток, контроля качества и сервисного обслуживания, а также интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания (O&M) оборудования, что отражает расширение усилий компании по развитию производства с поддержкой ИИ.

Гибкое производство турбинных лопаток

Производство критически важных компонентов является одной из ключевых компетенций поставщиков газотурбинного оборудования. Изготовление лопаток предполагает работу с изделиями различных размеров и форм, а также применение разных маршрутов механической обработки, поэтому автоматизированное оборудование должно быть готово к выпуску различных типов лопаток и выполнению разнообразных технологических операций. Гибкая производственная линия Shanghai Electric объединяет технологии машинного зрения на базе ИИ, цифровых двойников, интеллектуальное планирование производства и робототехнику, обеспечивая производство различных моделей лопаток на одной линии и автоматическую переналадку оборудования.

Используя трехмерное машинное зрение и искусственный интеллект, система распознает заготовки лопаток, расположенные в произвольном порядке в штабелях, после чего захватывает их и устанавливает в необходимое положение. Точность захвата превышает 99,99%. Линия объединяет системы производственного планирования, управления производственными процессами и менеджмента качества, связывая в единую последовательность загрузку, механическую обработку, контроль качества и окончательную упаковку. Она может переключаться между полностью автоматизированным производством и автономной работой отдельных станков, обеспечивая гибкость, необходимую для поддержания непрерывности производства.

Контроль качества с помощью искусственного интеллекта

Наряду с гибкостью производства, обеспечение качества является еще одним важным направлением применения ИИ в Shanghai Electric. Роторы представляют собой дорогостоящие и критически важные компоненты крупного энергетического оборудования, и качество сварных соединений непосредственно влияет на безопасность эксплуатации. Для решения сложных задач контроля обработанных компонентов крупногабаритных деталей компания разработала терминал визуального контроля на базе ИИ, объединяющий технологии искусственного интеллекта, роботизированного управления и экспертные знания в области сварки. Система обеспечивает мониторинг в режиме реального времени на всем протяжении сварочных работ, позволяя выявлять дефекты качества на ранней стадии.

Архитектура системы на основе воплощенного ИИ (embodied AI) объединяет коллаборативного робота со специально разработанным концевым исполнительным устройством. Манипулятор может выдвигаться и втягиваться одним нажатием кнопки, автоматически адаптируясь к сварочному циклу. Благодаря подключению по сети 5G система выполняет анализ изображений и выдает результаты контроля в течение нескольких секунд. Контур обратной связи по данным объединяет результаты наблюдений непосредственно в цеху, оптимизацию технологических процессов и прослеживаемость качества, преобразуя практический производственный опыт в цифровые знания, которые можно сохранить и повторно использовать.

Эксплуатация и техническое обслуживание на основе данных

Применение этих технологий выходит за рамки производства и контроля качества, охватывая также длительную эксплуатацию энергетических объектов. Интеллектуальная платформа эксплуатации и технического обслуживания SIMPLE компании Shanghai Electric использует данные более чем 60 турбинных агрегатов, суммарная наработка которых превышает 1 миллион часов. Она сочетает технологии ИИ с пониманием принципов работы газовых турбин, обеспечивая мониторинг эксплуатационных характеристик в режиме реального времени, динамическую оптимизацию режимов работы и раннее предупреждение о потенциальных неисправностях.

Благодаря координации облачных и периферийных вычислений платформа связывает проектные и эксплуатационные данные в единую систему поддержки принятия решений, охватывающую мониторинг, раннее предупреждение, диагностику и корректирующие действия. Это способствует переходу от устранения неисправностей после их возникновения к упреждающему техническому обслуживанию. Инструменты удаленного взаимодействия дополняют эти возможности, позволяя специалистам просматривать видеотрансляции с производственных площадок и предоставлять рекомендации по техническому обслуживанию с помощью аннотаций дополненной реальности, обеспечивая дистанционную техническую поддержку специалистов независимо от их местонахождения.