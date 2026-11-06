Segway Powersports представила линейку MY27 и iFUN 2.0 на EICMA 2026

На выставке EICMA 2026 компания Segway Powersports представила свою линейку моделей 2027 года (MY27) и подключенную систему iFUN 2.0 следующего поколения. Наряду с модернизированными квадроциклами, флагманским двухрядным UTV и новыми подключенными технологиями, компания изложила планы по расширению своих глобальных дилерских и сервисных сетей.

MY27 AT6 Pro является ключевой моделью производительности в линейке. Улучшенная трансмиссия и управляемость дают гонщикам больше мощности и больше контроля. Его 606-кубовый двигатель в сочетании с трансмиссией CVTech теперь выдает 49 л.с. Общая производительность силового агрегата улучшилась примерно на 15%. Чтобы помочь гонщикам использовать эту мощность, электронное управление дроссельной заслонкой и выбираемые режимы езды позволяют им адаптировать подачу мощности к изменяющейся местности.

Созданный для мощного ускорения и требовательных поездок по бездорожью, MY27 AT10 является флагманским квадроциклом Segway Powersports. Разработанный собственными силами 999-кубовый параллельно-двойной двигатель DOHC развивает мощность 97 л.с. и 92 Н•м крутящего момента, приводящего в действие транспортное средство от 0 до 100 км/ч за восемь секунд. Точное управление клапанами обеспечивает высокую производительность при высоких оборотах двигателя, в то время как конструкция двигателя с низким уровнем вибрации помогает обеспечить комфорт при длительных поездках. AT10 также оснащен функцией iFUN2.0 для более удобной езды.

UT10 Crew Pro — флагманский двухрядный UTV от Segway Powersports. Полностью закрытая кабина сочетает в себе уплотнение автомобильного класса с двухслойными уплотнениями дверей, чтобы помочь предотвратить попадание пыли, влаги и внешнего шума.

Оснащенный 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 235 л.с., SX20T — это высокопроизводительный спортивный бок о бок. Гоночный потенциал модели был подвергнут испытанию в нескольких странах мира.

В 2026 году SX20T дебютировал на двух крупных гонках по бездорожью в США: King of the Hammers в феврале и Mint 400 в марте, заняв третье место в своей группе. В мае он занял второе место в классе T3-N на этапе SS2 южноамериканского ралли Desafío Ruta 40, известного своей сложной местностью. В Европе он занял третье место в категории SSV на португальской гонке Baja Portalegre 500 в октябре.

На церемонии EICMA компания Segway Powersports также объявила о своих первых в истории бренд-амбассадорах: Андре Родригес (André Rodrigues), Матиас Беллино (Mathias Bellino), Ричард Мосна (Richard Mosna), Никола Вуйнович (Nikola Vujnović) и Лисетт Дейн Кристофер (Lycett Dayne Christopher). Их опыт участия в гонках на квадроциклах Segway и SSV на мероприятиях по всему миру демонстрирует опыт бренда в области бездорожья и производительность автомобилей.

Разработанная собственными силами, система iFUN 2.0 объединяет шесть основных технологий для упрощения доступа к транспортным средствам и управления ими, от подготовки к поездке до навигации по тропе.

Перед выездом пассажиры могут проверить информацию об автомобиле с помощью подключения к смартфону и получить доступ к автомобилю без физического ключа, используя бесключевой доступ. Совместное использование цифровых ключей позволяет владельцам расширить этот доступ для членов семьи или партнеров по поездкам.

На трассе технология прозрачного шасси показывает почву под автомобилем, помогая гонщикам находить препятствия и перемещаться по неровной местности. Голосовое управление и управление кончиками пальцев упрощают управление автомобилем, а поддержка Bluetooth позволяет двум пассажирам оставаться на связи через шлемы. Как AT10, так и UT10 Crew Pro оснащены iFUN 2.0.

Глобальная сеть продаж Segway Powersports охватывает более 65 стран и регионов с более чем 1300 розничными точками и флагманскими магазинами на рынках, включая Испанию, Саудовскую Аравию и Аргентину. Основываясь на этом присутствии, компания планирует расширить свои дилерские и сервисные сети, чтобы лучше поддерживать клиентов и дилеров по всему миру.