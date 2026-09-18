В ознаменование юбилея Юрия Лужкова с Байконура запущена ракета

16 сентября с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” с транспортным грузовым кораблем “Прогресс МС-35”, на корпус которого специалисты Госкорпорации “Роскосмос” нанесли символику в честь 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова.

Пуск ракеты стал одним из событий юбилейного года, посвященного Юрию Лужкову – государственному и общественному деятелю, на протяжении двух десятилетий руководившему Москвой, ученому, инженеру и изобретателю. Его деятельность была связана с развитием столицы, экономики и промышленности, науки и образования, социальной сферы, поддержкой крупных инфраструктурных и технологических проектов.

Научно-техническая деятельность занимала особое место в биографии Юрия Лужкова. Инженер-химик по образованию, до перехода на государственную работу он более двадцати лет работал в научно-производственной сфере и прошел путь от инженера до руководителя крупнейшего предприятия отрасли – НПО «Химавтоматика». Разработки данного объединения были связаны в том числе с отечественными космическими программами. Интерес к науке, изобретательству, новым технологиям, практическому применению научных разработок, который Юрий Лужков сохранял на протяжении всей жизни, во многом определял его подход и к работе на государственном уровне.

Юрий Лужков является автором и соавтором более 200 патентов, заявок на изобретения и промышленных образцов.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила: «Юрий Михайлович всегда мыслил и действовал масштабно. Развитие страны, будущее Москвы, наука, новые технологии – все это входило в круг его интересов и задач. Он уважал смелые идеи и умел превращать их в реальные дела. Участие Роскосмоса в памятных мероприятиях, в том числе запуск ракеты в честь юбилейной даты, напоминают нам о масштабе личности Юрия Михайловича и его достижениях. Неустанное развитие, движение вперед, стремление человека выйти за пределы возможного – все это было очень близко Юрию Михайловичу».

В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне. Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова». По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой. Утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года объединяет научные, образовательные, культурные, спортивные и общественные проекты, проходящие в Москве и регионах России.