Транспорт: вопросы и ответы по 9-му Китайскому международному импортному ЭКСПО (CIIE)

Вопрос: Будут ли действовать ограничения дорожного движения во время 9-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE)?

Ответ: Как и в прошлом году, во время выставки на отдельных дорогах и территориях будут действовать ограничения движения транспорта. Однако зона вокруг Национального выставочного и конференц-центра (NECC), для въезда в которую требуются специальные пропуска, будет меньше, чем в 2025 году.

Вопрос: Где можно припарковаться, если я приеду на автомобиле?

Ответ: Рядом с NECC предусмотрено ограниченное количество мест на временных парковках с возможностью предварительного бронирования.

Вопрос: Какую парковку лучше выбрать?

Ответ: Во время CIIE от удаленных временных парковок до парковки P5 будут курсировать шаттлы. От ближайших парковок до выставочного центра можно дойти пешком.

Вопрос: Смогу ли я забронировать парковочное место, если узнаю номер автомобиля только незадолго до выставки?

Ответ: Да. Парковочное место за пределами зоны ограниченного доступа можно забронировать онлайн даже за час до прибытия. Однако для надежности рекомендуется оформить бронирование как минимум за день до поездки.

Вопрос: Где можно выйти из обычного такси или автомобиля, заказанного через приложение?

Ответ: Во время CIIE на парковках P0, P1, P6 (до полудня), P8 и P15 рядом с NECC предусмотрены места для кратковременной остановки такси и автомобилей, заказанных через приложения, с целью высадки пассажиров.

Вопрос: Где можно сесть на такси после посещения выставки?

Ответ: Во время CIIE ежедневно с 13:00 до 20:00 на парковке P6 с восточной стороны NECC будут дежурить такси в достаточном количестве.

Вопрос: Где можно сесть в такси, заказанное через приложение, после посещения выставки?

Ответ: Во время CIIE ежедневно после 15:00 посадка в такси, заказанные через приложения, разрешена на парковках P0 и P1. После 19:00 посадка будет возможна и в других удобных местах вокруг NECC.

Вопрос: Как добраться до NECC на общественном транспорте?

Ответ: До выставочного центра можно доехать по линиям метро 2 и 17 до станции «Национальный выставочный и конференц-центр». Пересесть на них можно с других линий шанхайского метро. Кроме того, во время CIIE маршрут автобуса № 71 будет продлен до парковки P5 рядом с NECC.

Вопрос: Как уехать от NECC на общественном транспорте?

Ответ: После посещения выставки можете воспользоваться линиями метро 2 или 17. Также можно пройти к парковке P5 и сесть на автобус продленного маршрута № 71 либо воспользоваться автобусом-шаттлом до метро.

Вопрос: В пешей доступности от моего отеля нет станции метро. Как еще можно добраться до выставочного центра?

Ответ: Во время CIIE этого года между NECC и отелями в районах Бэйди, Чжуди, Сюйцзин и Цзютин будут курсировать специальные автобусы-шаттлы. При выборе гостиницы рекомендуется рассмотреть возможность бронирования номера в одном из этих отелей.

Новость с сайта russian.shanghai.gov.cn