Julien’s Auctions представят вещи из коллекций Майкла Джексона, принцессы Дианы и легенд поп-культуры в Абу-Даби

Julien’s Auctions представят полные каталоги и откроют торги на трех знаковых аукционах; Michael Jackson: The Fashion Legacy, Princess Diana: Influence, Fashion, & A Royal Collection, а также Pop Culture Legends.

Аукционы соберут всемирно известных коллекционеров, люксовые бренды, лидеров индустрии развлечений, дизайнеров и деятелей культуры для участия в церемонии открытия Celebrity & Pop Culture Experience, которое состоится 7–9 декабря в Rosewood Abu Dhabi.

«Данные события знаменуют определяющий момент в глобальной эволюции Julien, когда мы привозим самые необычные культурные сокровища мира в Абу-Даби для беспрецедентного чествования музыки, моды, кино и развлечений», — сказал Кен Цитрон (Ken Citron), генеральный директор Julien’s Auctions. «От революционного влияния Майкла Джексона на музыку и стиль до безвременного гуманитарного наследия принцессы Дианы, эти коллекции представляют собой гораздо больше, чем просто легендарные вещи — они являются осязаемыми частями истории нашей общей поп-культуры. Благодаря этому первому опыту в Абу-Даби мы создаем новую платформу, где коллекционеры, энтузиасты и деятели культуры со всего мира могут прикоснуться к легендам и моментам, которые сформировали поколения».

В преддверии живых аукционов в Абу-Даби тщательно отобранные коллекционные вещи из трех флагманских коллекций отправилась в международное турне. Турне пройдет в США; Фонд Heal Los Angeles Foundation, MOPOP (Музей поп-культуры) в Сиэтле и Нью-Йорке. На международном уровне экспонаты были выставлены в Hankyu в Осаке, Япония, и в музее Museum of Style Icons в Ньюбридже, Ирландия.

В ноябре Julien’s и Imersa Experiences (ранее известная как Faalyat), бахрейнская компания по организации мероприятий, проведут тур по подписи книги о Майкле Джексоне с участием Майкла Буша (Michael Bush), давнего художника по костюмам Майкла Джексона, который даст зрителям возможность познакомиться из первых рук с мастерством, стоящим за сценическим гардеробом Джексона. Будет объявлено о мероприятии и выставке в Cipriani, а также о различных других событиях Imersa Experiences.

Позже эти экспонаты будут выставлены в Emirates Palace Mandarin Oriental, Абу-Даби, для специальной выставки во время недели Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби. Выставка, расположенная в культовом вестибюле отеля, предложит иностранным посетителям и посетителям из ОАЭ эксклюзивный предварительный просмотр перед финальной остановкой тура в Celebrity & Pop Culture Experience в Rosewood Abu Dhabi, официальном партнере Julien’s Auctions.