Компания Huawei признана лидером в рейтинге 2026 Gartner Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services

Компания Gartner, специализирующаяся на анализе бизнеса и технологий, выпустила отчет 2026 Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services. Компания Huawei была помещена в квадрант лидеров, единственный несевероамериканский поставщик, который сделал это.

В отчете всесторонне оцениваются поставщики на основе их возможностей платформы ИТ-инфраструктуры, предоставления услуг и управления операциями. Основанное на 18-летнем техническом опыте, решение для центров обработки данных DCS компании Huawei объединяет возможности хранения, вычислений, сети, виртуализации, данных и искусственного интеллекта, а также интеллектуального управления для ускорения цифровой и интеллектуальной трансформации предприятий.

Это ведущее ИТ-решение использует виртуализацию eSphere для обеспечения эффективного объединения и планирования ресурсов хранения, вычислений и сетевых ресурсов. Кроме того, модельная платформа ModelEngine и агентская платформа Nexent помогают клиентам ускорить развертывание моделей и агентских приложений. Обеспечивая высокую производительность, надежность и масштабируемость, хранилище данных OceanStor изначально поддерживает несколько протоколов, таких как блоки, файлы и объекты.

Оно также поддерживает комплексную защиту данных с помощью решений, которые включают в себя внутригородскую настройку «активный-активный», удаленное аварийное восстановление и многоуровневую защиту от программ-вымогателей. Унифицированная платформа управления iMaster DME от Huawei предоставляет сервисно-ориентированное хранилище, вычислительные и другие ресурсы, обеспечивая новый опыт AgenticOps для клиентов.

Huawei DCS уже выбрали более 15 000 клиентов из более чем 170 стран и регионов, охватывающих ключевые сектора, такие как правительство, финансы, здравоохранение, производство и операторы.