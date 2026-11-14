В последние дни инициатива Global Red Leaf Airdrop Initiative, ставшая кульминацией 24-го международного фестиваля China Sichuan Guangwu Mountain International Red Leaf Festival, продолжает привлекать внимание за рубежом. Китайский короткометражный анимационный фильм «Гора Гуанву посылает миру целую осень» вышел на главных экранах Южной Кореи, Казахстана, Таиланда и России вместе с живыми активностями с использованием красных листьев на улицах, получая теплый прием от местных жителей.

На экране багряные листья дубов горы Гуанву превращаются в крылатые конверты, которые пролетают мимо достопримечательностей одной страны за другой, одевая городские улицы в «осеннем стиле горы Гуанву». Во время показов настоящие красные листья планировали по улицам, и прохожие ловили их; в некоторых из листьев скрывались лимитированные билеты на фестиваль, давая иностранной аудитории возможность взглянуть на гору Гуанву и насладиться осенним великолепием «Горы красных листьев № 1 в Китае». «Листопады» достигли Сеула в Южной Корее, Алматы в Казахстане, Бангкока в Таиланде и Казани в России, вызвав восторженный отклик у местных жителей. В этом году фестиваль использовал инновационный формат, объединив наземные и морские ресурсы, а также городские экраны для создания глобальной культурной и туристической трехсторонней матрицы «земля-море-воздух». 18 октября из международного железнодорожного порта Чэнду в Лодзь, Польша, отправился китайско-европейский железнодорожный экспресс — «осенний поезд горы Гуанву». 20 октября морской десант «Осень за океаном» стартовал из порта Лучжоу, первого открытого водного порта провинции Сычуань, с контейнерами, груженными осенними пейзажами, вниз по течению в сторону Юго-Восточной Азии.

Этой золотой осенью гора Гуанву приглашает путешественников со всего мира: следуйте за листьями и встречайтесь с горами Ба; среди лесов, пылающих цветом, любуйтесь изысканными красными листьями и познакомьтесь с лучшей версией себя. Индекс красных листьев горы теперь достиг уровня III, что ознаменовало официальное начало лучшего сезона для посещения гор и наслаждения пейзажами. Этот живописный район, известный как «самая длинная естественная красная ковровая дорожка в Азии» и «Гора красных листьев № 1 в Китае», приветствует всех желающих насладиться склонами в багряном убранстве. От международного железнодорожного порта Чэнду до порта Лучжоу, от китайско-европейского железнодорожного экспресса до океанских судоходных путей, гора Гуанву несет миру «целую осень». Город Бачжун открыто делится с миром красотой осени