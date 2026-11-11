Более 80% потребителей считают переработку одежды важной, но менее половины считают, что пожертвованная одежда перерабатывается – исследование Reju

Reju, ведущая целевая компания в сфере регенерации текстиля в текстиль, провела исследование среди более чем 1000 голландских потребителей, чтобы понять их отношение к текстильным отходам и переработке.

Компания Reju сосредоточена на создании инновационных решений для переработки постпотребительского полиэфирного текстиля и ПЭТ, извлеченных из потока отходов. Видение компании состоит в том, чтобы создать мир, рассчитанный на длительную миссию по разработке замкнутой круговой текстильной системы, которая позволяет рециркулировать текстиль, устраняя традиционную линейную модель утилизации.

После объявления в мае 2025 года о создании промышленного парка Chemelot в Ситтард-Гелене, Нидерланды, в качестве площадки для своего первого центра регенерации промышленного масштаба, Reju представляет следующие результаты.

Опрос показывает, что доверие потребителей к существующей системе переработки отходов остается ограниченным. В то время как 82,7% голландских потребителей считают переработку одежды важной, менее половины считают, что собранная одежда получает вторую жизнь. В то же время почти половина респондентов говорят, что они переработали бы больше одежды, если бы были более уверены в системе.

Голландские потребители обычно считают себя ответственными покупателями одежды. Более 80% респондентов говорят, что в основном покупают одежду, которую часто носят (80,9%) или используют в течение длительного времени (82,8%). Импульсная покупка, по-видимому, ограничена, и только 8,6% указали, что они, вероятно или очень вероятно, будут покупать одежду импульсивно. Аналогичным образом, только 17,5% говорят, что покупают одежду для конкретных случаев, в то время как почти 58% считают это маловероятным.

Когда одежда больше не носится, потребители в подавляющем большинстве случаев решают пожертвовать ее. Более 75% респондентов говорят, что они, вероятно или очень вероятно, пожертвуют одежду через схемы сбора. Эти схемы сбора позволяют постпотребительским текстильным отходам попадать в круговую текстильную систему, уменьшая вероятность того, что они в конечном итоге будут сожжены или отправлены на свалку. Примечательно, что перепродажа через подержанные платформы остается значительно менее популярной, и только 15,1% сообщают, что они продают одежду через платформы. Утилизация одежды в бытовых отходах также относительно редка: только 11,6% говорят, что они, скорее всего, выбросят одежду, в то время как более 73% считают это маловероятным.

Хотя многие голландские потребители выражают готовность внести свой вклад в более устойчивое потребление одежды, остаются сомнения в эффективности существующих систем сбора и переработки. Значительная часть респондентов не может сказать, получает ли собранная одежда вторую жизнь или как участники всей цепочки создания стоимости текстиля играют свою роль в этом процессе.

«Результаты показывают, что потребители готовы принять более устойчивые привычки в одежде, но прозрачность и доверие имеют решающее значение для поощрения кругового поведения, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Reju стремится к созданию более прозрачной и круглой цепочки создания стоимости текстиля вместе с нашими партнерами. Мы хотим дать потребителям больше информации о том, что происходит с выброшенным текстилем, и продемонстрировать, что одежду действительно можно превратить в новое сырье. Наш запланированный объект в Chemelot призван помочь масштабировать эту круговую систему».

Полученные данные свидетельствуют о том, что потребители готовы участвовать в более устойчивых практиках производства одежды, но еще предстоит проделать работу по укреплению доверия к отрасли. Повышая прозрачность в отношении того, что происходит с выброшенным и собранным текстилем, и инвестируя в инновационные технологии переработки, можно еще больше укрепить круговую цепочку создания стоимости текстиля.