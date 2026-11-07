РГСУ принял делегацию Китайского культурного центра в Москве в рамках Фестиваля китайского кино

30 октября 2026 года Российский государственный социальный университет (РГСУ) посетила делегация Китайского культурного центра в Москве во главе с советником-посланником Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, директором Китайского культурного центра Фэн Литао. Визит состоялся в рамках второго дня Фестиваля китайского кино, организованного РГСУ совместно с Китайским культурным центром в Москве 29-30 октября.

Со стороны РГСУ делегацию принимали ректор Университета, академик Российской академии художеств Андрей Леонидович Хазин, советник ректора, и.о. проректора по развитию филиальной сети и международного сотрудничества Константин Константинович Поздняков, а также представители Дирекции международного сотрудничества: руководитель Дирекции Динара Джамильевна Янбаева, начальник Отдела стратегического развития и академической интеграции Елизавета Ильинична Солодун, начальник Отдела языковой и культурной интеграции Анна Викторовна Карплюк, ведущий менеджер Отдела стратегического развития и академической интеграции Дмитрий Анатольевич Абакумов.

В ходе экскурсии по главному корпусу РГСУ – историческому зданию Дома Коминтерна – китайской делегации представили уникальное наследие Университета, связанное с подготовкой будущих политических деятелей Китая в Коммунистическом университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена и Коммунистическом университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина. Гости ознакомились с выставкой «Китайская секция Коминтерна», материалами о Мао Цзэдуне, плакатами советско-китайской дружбы, а также другими историческими и художественными экспозициями РГСУ, включая выставку о Фиделе Кастро и Знаменный зал. Специально для почетных гостей был открыт кабинет Евгения Примакова с уникальной коллекцией подарков, полученных им от глав и официальных представителей иностранных государств.

Андрей Леонидович Хазин подчеркнул особое значение исторического наследия Университета для развития современных российско-китайских отношений. В образовательных институтах стенах РГСУ проходили подготовку будущие китайские государственные и общественные деятели. Сегодня Университет продолжает эту традицию, ориентируясь на подготовку специалистов, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и глубоким пониманием культурных ценностей, национальных традиций, экономических и управленческих особенностей России и Китая. По его словам, сочетание качественного образования и межкультурной компетентности формирует основу для подготовки нового поколения руководителей и экспертов, способных эффективно взаимодействовать и развивать сотрудничество между двумя странами.

Фэн Литао высоко оценил работу РГСУ по сохранению культурно-исторического наследия Коминтерна и представлению материалов, связанных с историей Китая. Он особо подчеркнул, что РГСУ стал первым российским университетом, реализовавшим совместно с Китайским культурным центром в Москве проект подобного формата. По его словам, такие инициативы становятся своеобразным мостом между культурами России и Китая, способствуя более глубокому пониманию национальных традиций и ценностей двух народов, укреплению гуманитарных связей и развитию образовательного сотрудничества.

РГСУ и Китайский культурный центр в Москве договорились продолжить сотрудничество. В перспективе стороны рассматривают возможность заключения соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие совместных гуманитарных, академических и культурно-просветительских инициатив.

«Исторические связи РГСУ с Китаем имеют особую ценность, однако для нас принципиально важно, чтобы они становились основой современных совместных проектов. Мы рассматриваем взаимодействие с Китайским культурным центром как возможность объединить образовательные, научные и культурно-просветительские инициативы в единую программу сотрудничества. Проведенный фестиваль показал востребованность таких форматов, и теперь наша задача – обеспечить их последовательное развитие», – отметил Константин Константинович Поздняков.

В числе приглашенных почетных гостей фестиваля – представители дипломатического корпуса КНР, китайских деловых объединений и культурных организаций. Среди них господин Фэн Литао, советник-посланник Посольства КНР в Российской Федерации, директор Китайского культурного центра в Москве; госпожа Чжао Дань, первый секретарь отдела образования Посольства КНР в России; госпожа Ли Цзинцзин, третий секретарь отдела образования Посольства КНР; госпожа Ли Ипин, заместитель директора Китайского культурного центра в Москве, руководитель Национального туристического офиса Китая в России; госпожа Хуан Яньян, руководитель отдела проектов Китайского культурного центра; господин Чжоу Лицюнь, председатель «Союза китайских промышленников и предпринимателей»; господин Ли Чжэн, исполнительный директор Китайской международной инвестиционной компании «Хуамин»; госпожа Дун И, руководитель проектов Национального туристического офиса Китая в России.

29 октября в Китайском культурном центре в Москве фестиваль открылся выступлением симфонического ансамбля, приветственными словами госпожи Ли Ипин, господина Чжоу Лицюня и Константина Позднякова, который подчеркнул особую роль кинематографа как универсального языка межкультурного общения, позволяющего преодолевать языковые барьеры и глубже понимать историю, традиции, философию и мировоззрение других народов. Он отметил, что современное китайское кино отражает не только богатство национального культурного наследия, но и динамику развития китайского общества. Гостям мероприятия была показана картина-пример современного китайского кинематографа – «Личи из Чанъаня» (2025). 30 октября в РГСУ состоялась торжественная церемония с участием Андрея Леонидовича Хазина и Фэн Литао, прошли мастер-классы по традиционным китайским ремеслам и показ фильма «Доспехи бога» (1986) режиссера Джеки Чана. Всего за два дня в Фестивале китайского кино приняли участие более 350 человек.

«Для РГСУ это первый совместный проект такого формата с Китайским культурным центром в Москве. Мы видим устойчивый интерес наших студентов к изучению китайского языка, истории и современной культуры Китая. Одновременно в Университете формируется полноценное китайское студенческое землячество, которое позволит активнее вовлекать обучающихся из КНР в академическую и общественную жизнь РГСУ. Для нас важно, чтобы дальнейшие культурные инициативы становились площадкой непосредственного общения российских и китайских студентов, способствовали их взаимной интеграции и развитию студенческих проектов», – отметила руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Джамильевна Янбаева.

РГСУ выражает искреннюю признательность руководству и сотрудникам Китайского культурного центра в Москве за содействие в организации и проведении фестиваля и вклад в развитие российско-китайских культурных и образовательных связей.

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