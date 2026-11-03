ICP DAS-BMP представит передовые решения на основе медицинского ТПУ на выставке COMPAMED 2026

ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), тайваньский производитель и поставщик медицинского термопластичного полиуретана (ТПУ), примет участие в выставке COMPAMED 2026, которая пройдет с 16 по 19 ноября 2026 года в выставочном центре Messe Düsseldorf, Германия. Компания представит свой ассортимент ТПУ и познакомит посетителей с недавно созданным Тайваньским альянсом производителей ТПУ.

Особое внимание будет уделено двум инновационным разработкам на основе ТПУ: серии с низкой миграцией добавок и серии с низким коэффициентом трения.

Низкомиграционный термопластичный полиуретан серии Arothane ARP-B20 соответствует стандарту ISO 10993 и подходит для имплантации сроком до 90 дней. Его состав минимизирует миграцию добавок на поверхность медицинских изделий, помогая сохранять их стабильность в течение длительного времени.

Серия Low-Friction отличается изначально гладкой поверхностью, что исключает необходимость в нанесении покрытий или дополнительной обработке. Материал полностью состоит из ТПУ и не содержит ПФАС и пластификаторов, обеспечивая повышенный комфорт и лучший контроль при использовании инвазивных катетеров с направляющими проводниками.

Кроме того, ICP DAS-BMP представит серии материалов ARP, ALP и ALC для медицинских изделий с ограниченной, длительной и долгосрочной продолжительностью контакта в соответствии со стандартом ISO 10993-1. Для рентгеноконтрастных применений серии ARP/ALP/ALC-B20/B40 содержат 20–40% сульфата бария, а серии ARP-W/WG — 40–60% вольфрама, что повышает видимость инвазивных и имплантируемых медицинских изделий. Инженерная серия Arothane EARP сочетает прозрачность и механическую прочность, что делает ее подходящей для ортодонтических изделий и высокоточных компонентов.

На выставке COMPAMED 2026 ICP DAS-BMP присоединится к Тайваньскому альянсу производителей ТПУ, созданному по инициативе Towards Buddha Co., Ltd., производителя трубок из ТПУ. В альянс также входят ключевые отраслевые партнеры, включая INTYPE ENTERPRISE CO., LTD., производителя экструзионного оборудования; Chi Feng Co., Ltd., производителя компонентов для литья под давлением; A-MAX TECHNOLOGY CO., LTD., поставщика вспомогательного оборудования для резиновой и пластмассовой промышленности; и ANEST IWATA SPARMAX Co., Ltd., производителя воздушных компрессоров и вакуумных насосов. Альянс объединяет экспертные знания и технологии участников всей производственной цепочки ТПУ и медицинских изделий — от медицинских материалов ТПУ и трубок до оборудования для литья под давлением, экструзии, вспомогательного оборудования, а также систем подачи сжатого воздуха и вакуумных систем.