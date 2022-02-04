Bitcoin Latinum объявляет о предварительном листинге на одной из крупнейших мировых криптовалютных бирж

Palo Alto, CA. Bitcoin Latinum (LTNM) — это застрахованная криптовалюта нового поколения, обеспеченная активами, которая совершит революцию в экосистеме торговли цифровыми активами. Bitcoin Latinum (LTNM) объявила об официальном предварительном листинге на Binance.com для исследования в режиме реального времени рынка, торговых данных и производительности токенов. Binance — одна из крупнейших мировых бирж криптовалют. В ней зарегистрировано 28,6 млн пользователей, а объем торгов на бирже в 2021 г. вырос до 7,7 трлн долл.

Профиль Bitcoin Latinum на Binance можно посмотреть на веб-сайте: https://www.binance.com/en/price/bitcoin-latinum

Bitcoin Latinum котируется на HitBTC (6,2 млрд долл. в день), FMFW.com (4,5 млрд долл. в день), Changelly (2,71 млрд долл. в день), Changelly Pro, LBank (1,1 млрд долл. в день), DigiFinex, Hotbit, AAX и XT.com (публично торгуется под тикером LTNM). Ведущий разработчик Bitcoin Latinum, Monsoon Blockchain, объявил, что к концу 2022 года LTNM также будет зарегистрирован на Bitmart (ежедневный объем торгов 1,6 млрд долл.), а также на 10 других мировых биржах. Информацию о Bitcoin Latinum можно найти на Binance, CoinBase, Coin Market Cap и Coin Gecko.

Долгосрочная стратегия Monsoon Blockchain заключается в глобальном масштабном развертывании Bitcoin Latinum. Компания активно устанавливает стратегические партнерские отношения с известными компаниями и частными лицами. Bitcoin Latinum недавно объявила о сотрудничестве с ведущим музыкальным исполнителем Quavo из всемирно известной группы Migos для запуска Cyber ​​Yachts NFT.

Для получения дополнительной информации о Cyberyachts посетите https://cyberyachts.com/

Unico заключила партнерское соглашение с Bitcoin Latinum, чтобы запустить торговую площадку NFT под названием UnicoNFT, на которой представлены тысячи цифровых произведений искусства, а также новая коллекция киберяхт под брендом Quavo. Кроме того, OSO выпустит 100 000 банкоматов Bitcoin Latinum по всей территории Соединенных Штатов. А H.wood Group будет использовать LTNM в обширном портфолио высококлассных ночных клубов и ресторанов.

Bitcoin Latinum — это технология криптовалюты с открытой архитектурой, которая может обрабатывать массовые транзакции, а также поддерживает безопасность сети и управление цифровыми активами. Bitcoin Latinum, основанный на экосистеме Биткойн, разработан Monsoon Blockchain от имени своего фонда. LTNM — это более экологически чистая, быстрая и безопасная версия Биткойна, которая неизбежно произведет революцию в экосистеме цифровых транзакций.

В отличие от других зашифрованных активов, LTNM застрахован и обеспечен реальными и цифровыми активами. Для обеспечения его активами использована модель фонда, поэтому стоимость базовых активов со временем будет расти. Он ускорил рост таких обеспеченных активами фондов, депонируя 80% комиссионных за транзакции обратно в фонды активов, обеспеченные валютой. Следовательно, чем больше используется Bitcoin Latinum, тем быстрее растет его фонд активов, создавая самораздувающуюся валюту. Это подчеркивает стремление Bitcoin Latinum Foundation поддерживать рост устойчивой криптовалютной экосистемы.

Дополнительную информацию о Bitcoin Latinum можно узнать на сайте https://bitcoinlatinum.com

Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation