«Боевое братство» выступит организатором форума «История начинается сегодня»

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» продолжает реализацию проекта исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ».

В рамках проекта студенты смогут принять участие в открытом форуме «История начинается сегодня», который пройдет 15-20 июля. Будущие специалисты в области социально-гуманитарных наук соберутся на площадке одного из крупнейших вузов России.

В данный момент продолжается научный марафон «РОССИЯ БУДЕТ», проходящий на онлайн-платформе «РОССИЯ не заБУДЕТ». Пройдя предварительную регистрацию, любой желающий может ознакомиться с обучающими видеоматериалами.

Кроме того, в 4-х российских городах пройдет историко-патриотический фестиваль «РОССИЯ не заБУДЕТ», который станет наиболее масштабным событием проекта. Главные эксперты политического и исторического дискурса выступят с лекциями перед участниками фестиваля.

Также на сайте проекта с мая по октябрь проходит Интерактивная выставка «История в лицах», составителями которой выступают сами пользователи.