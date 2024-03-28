Bybit сообщила о внедрении опционов Solana

Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, сообщила о внедрении опционов Solana (SOL). Сегодня Bybit является одной из двух единственных площадок, предлагающих этот продукт.

Это новое дополнение расширяет предлагаемые Bybit опционы, которые уже включают Bitcoin (BTC) и Ether (ETH).

Опционы SOL на платформе Bybit открывают двери для инновационных стратегий торговли. Будь то получение дохода за счет покрытых колл-опционов SOL или использование защитных пут-опционов для защиты инвестиций, возможности сегодня шире, чем когда-либо.

Опционы Solana на платформе Bybit обеспечены особыми функциями, предназначенными для расширения возможностей трейдеров, включая целостную торговлю в рамках единого торгового счета (UTA) Bybit. На платформе Bybit также предлагаются высоколиквидные бессрочные контракты SOL, обеспечивающие минимальные возможные затраты на хеджирование.

«Как одна из двух единственных площадок, в настоящее время предлагающих опционы SOL, мы ожидаем, что рыночный потенциал опционов SOL достигнет половины объема опционов ETH, отражая распределение, наблюдаемое в бессрочных контрактах, — сказал Hao Yang, head of financial products в компании Bybit. Опционы SOL с расчетами в USDC предназначены для удовлетворения потребностей держателей спотовых токенов SOL, которые хотят хеджировать свои риски, а также тех, кто ищет новые способы торговли и управления рисками по разным активам».