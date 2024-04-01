Bybit Web3 анонсировала старт кампании «Mantle Sharding With Ethena»

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, объявила о начале кампании, организованной совместно с Mantle Network: Mantle Sharding With Ethena, которая предлагает держателям активов в $MNT возможность заработать свою долю шардов Ethena из общего массива объемом 2,5 млрд.

Официальный период блокировки для кампании Mantle Sharding With Ethena длится с 10:00 UTC 27 марта 2024 года до10:00 UTC 26 апреля 2024 года. В течение этого времени пользователи Bybit Web3 могут блокировать свои токены $MNT, чтобы заработать желанные mShard. Эти токены-квитанции mShard полностью обеспечены казначейством Mantle и позже будут обмениваться на нативные токены Ethena, $ENA.

Для получения максимального потенциального вознаграждения пользователям рекомендуется держать свои активы в $MNT заблокированными в течение всего периода кампании. Вознаграждения динамически рассчитываются и обновляются в режиме реального времени на основе общего количества $MNT, заблокированного в секунду всеми участниками.

«Bybit Web3 гордится тем, что стала первой экосистемой, которая позволяет пользователям свободно торговать шардами Ethena в форме mShard в различных приложениях DeFi. Эта интеграция знаменует собой важную веху для экосистемы Mantle и открывает путь для дальнейших интересных разработок», — отметили в компании.