Celebrate Rejoice Chinese New Yearсо всем миром, посетите Цзянсу

Так как год Кролика в 2023 году лишь только начался, зарубежные социальные сети @Visit Jiangsu из Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism запустили ряд мероприятий в честь китайского Нового Года в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok в различных творческих интерактивных формах, таких как видео, фотографии и текст, в виде прямых трансляций, через онлайн взаимодействие, приветствуя китайский Новый Год на нескольких языках, чтоб помочь людям со всего мира узнать о Китайском Новом Годе и культуре Цзянсу. Публикации охватили 3,08 миллионов подписчиков и получили 662,000 взаимодействий, охватив почти 100 стран и регионов по всему миру, что позволило людям насладиться аудиовизуальными эффектами «Charm of Jiangsu», наполненного атмосферой Китайского Нового Года.

В этом году китайская новогодняя визуальная конвергенция средств массовой информации, объединив элементы достопримечательностей Цзянсу, бумажное культурное наследие и другие характерные элементы, создали баннер года Кролика в наших социальных сетях, добавив фотографии онлайн-игр-головоломок, постеров про Китайский Новый Год, и другие творческие визуальные продукты, которые заняли первые места на нескольких платформах. Мы стремимся представить нашим зарубежным поклонникам многоуровневое видение интересного и уникального опыта празднования Китайского Нового Года в Цзянсу.

В то же время, в нашей учетной записи в социальных сетях @Visit Jiangsu была запущена специальная колонка «Очарование Цзянсу» на тему «Happy Chinese New Year». Колонка подготовлена на темы «Знание обычаев Chinese New Year в Цзянсу», «Китайская новогодняя еда в Цзянсу» и «Тур в Цзянсу во время Китайского New Year» за границей на местных языках, стремясь представить Новый Год через культуру Китая, еду и туристические достопримечательности.

Кроме того, @Visit Jiangsu непрерывно вводят разнообразные программы Chinese New Year для «облачной прямой трансляции» и продолжают совершенствовать свои цифровые инновации. Они также сочетают многочисленные формы с эффектом присутствия за счет введения различных стилей из китайских новогодних выступлений о культуре Jiangsu, установив AR Фильтр Китайский Новый Год, и использовав другие способы создания нового сенсорного опыта в сфере культуры и туризма вокруг Chinese New Year. До настоящего времени AR Filter использовался 250,000 раз, набрав 116,000 взаимодействий. Люди со всего мира приняли участие, использовав фильтр @Visit Jiangsu Year of the Rabbit AR, чтобы вместе отпраздновать китайский Новый Год.

В канун Китайского Нового Года @Visit Jiangsu провели мероприятие под названием «Отметим китайский Новый Год на нескольких языках» на зарубежных платформах в социальных сетях, чтобы зарубежные друзья смогли почувствовать мощную атмосферу Китайского Нового Года. Мы пригласили поклонников и иностранных коллег отметить Китайский Новый Год, празднуя с @Visit Jiangsu, выразили наилучшие пожелания в связи с китайским Новым Годом, и на разных языках пожелали ощутить очарование во время встречи китайского Нового Года, а видео и изображения объединили разные языки и культуры.

Серия мероприятий «С китайским Новым Годом», организованная Департаментом культуры и туризма провинции Цзянсу, подарила зарубежной аудитории праздничную атмосферу и волшебный досуг во время празднования китайского Нового Года, а также предоставила более открытый, разнообразный и энергичный образ Цзянсу, Китай.