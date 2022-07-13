Церковь объединения сделала заявление об уголовном расследовании убийства Синдзо Абэ

Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (FFWPU International), широко известная как Церковь объединения, выразила искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и народу Японии, который скорбит в связи с трагическим убийством г-на Абэ.

После того как стало известно о кончине г-на Абэ, некоторые средства массовой информации включили в свои сообщения неподтвержденные слухи об этой трагедии.

Некоторые из этих утверждений были прокомментированы в ходе пресс-конференции, созванной в Токио штаб-квартирой FFWPU International в Японии.

Какова связь бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Церковью объединения?

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ за последний год отправил краткие послания двум проходившим в режиме онлайн «Ралли надежды», посвященным вопросам мира в Азии. Принимающей стороной этих мероприятий выступили Федерация за всеобщий мир (UPF) и другие организации, включая FFWPU.

Хотя UPF и FFWPU были основаны одними и теми же лицами, UPF является независимой НПО, имеющей общий консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.

Какова связь между Тэцуей Ямагами и Церковью объединения?

Г-н Ямагами не является и не являлся членом FFWPU. Однако собственное внутреннее расследование подтверждает, что его мать является членом FFWPU и периодически участвует в деятельности церкви.

Г-н Ямагами сообщил о том, что пожертвования его матери в FFWPU стали причиной возникновения проблем в семье, и эти заявления должны быть расследованы полицией. Каковы бы ни были его претензии, FFWPU решительно осуждает насилие и убийство.

FFWPU можем подтвердить, что г-н Ямагами произвел огневое испытание своего самодельного оружия в ночь перед убийством в здании, ранее использовавшемся в качестве церкви FFWPU. К счастью, никто не пострадал.

Полиция пока не обращалась к FFWPU по поводу этого уголовного расследования, лишь задав нам предварительные вопросы о связи г-на Ямагами с FFWPU. Местные представители FFWPU будут в полной мере сотрудничать в ответ на любые запросы, поступающие от властей, и при необходимости предоставлять соответствующую информацию прессе.

FFWPU просит средства массовой информации сохранять свою профессиональную приверженность обеспечению точности, беспристрастности и объективности.

FFWPU удвоит свои усилия, направленные на обеспечение прочного мира во всем мире.