Церковь объединения сделала заявление об уголовном расследовании убийства Синдзо Абэ

Мир
13 июля 2022

Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (FFWPU International), широко известная как Церковь объединения, выразила искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и народу Японии, который скорбит в связи с трагическим убийством г-на Абэ.

После того как стало известно о кончине г-на Абэ, некоторые средства массовой информации включили в свои сообщения неподтвержденные слухи об этой трагедии.

Некоторые из этих утверждений были прокомментированы в ходе пресс-конференции, созванной в Токио штаб-квартирой FFWPU International в Японии.

Какова связь бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Церковью объединения?

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ за последний год отправил краткие послания двум проходившим в режиме онлайн «Ралли надежды», посвященным вопросам мира в Азии. Принимающей стороной этих мероприятий выступили Федерация за всеобщий мир (UPF) и другие организации, включая FFWPU.

Хотя UPF и FFWPU были основаны одними и теми же лицами, UPF является независимой НПО, имеющей общий консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.

Какова связь между Тэцуей Ямагами и Церковью объединения?

Г-н Ямагами не является и не являлся членом FFWPU. Однако собственное внутреннее расследование подтверждает, что его мать является членом FFWPU и периодически участвует в деятельности церкви.  

Г-н Ямагами сообщил о том, что пожертвования его матери в FFWPU стали причиной возникновения проблем в семье, и эти заявления должны быть расследованы полицией. Каковы бы ни были его претензии, FFWPU решительно осуждает насилие и убийство.

FFWPU можем подтвердить, что г-н Ямагами произвел огневое испытание своего самодельного оружия в ночь перед убийством в здании, ранее использовавшемся в качестве церкви FFWPU. К счастью, никто не пострадал. 

Полиция пока не обращалась к FFWPU по поводу этого уголовного расследования, лишь задав нам предварительные вопросы о связи г-на Ямагами с FFWPU. Местные представители FFWPU будут в полной мере сотрудничать в ответ на любые запросы, поступающие от властей, и при необходимости предоставлять соответствующую информацию прессе.

FFWPU просит средства массовой информации сохранять свою профессиональную приверженность обеспечению точности, беспристрастности и объективности.

FFWPU удвоит свои усилия, направленные на обеспечение прочного мира во всем мире.  

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